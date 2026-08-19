Kalendarz ekonomiczny: Wszystkie oczy zwrócone na Minutes

Co dzisiaj steruje rynkiem?
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Geopolityka i cła: Napięcia handlowe uległy lekkiemu złagodzeniu po tym, jak prezydent USA Donald Trump wstrzymał na trzy dni wprowadzenie 50-procentowych ceł na towary z Kanady, informując o osiągnięciu „porozumienia”. Tymczasem ropa naftowa kontynuuje wzrosty w obliczu utrzymujących się napięć i niepewności co do swobodnego przepływu tankowców przez Cieśninę Ormuz.
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Wyczekiwanie na Fed: Po trzech spadkowych sesjach z rzędu dla indeksu S&P 500, które były wywołane globalną wyprzedażą obligacji, uwaga inwestorów przenosi się na dzisiejszą publikację protokołu z lipcowego posiedzenia FOMC.
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Dane o inflacji z Wielkiej Brytanii: O 08:00 poznaliśmy odczyt brytyjskiej inflacji CPI za lipiec, która wyniosła 2,9% r/r, co było wartością zgodną z konsensusem. Z kolei inflacja bazowa uplasowała się na poziomie 2,6% r/r, lekko powyżej oczekiwań na poziomie 2,5% r/r.
Sytuacja na rynkach o poranku (stan po godz. 09:00):
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Indeksy giełdowe: Poranek na europejskich i amerykańskich parkietach przebiega pod znakiem ostrożności i niskiej zmienności. Niemiecki DE40 zyskuje symboliczne 0,08%, brytyjski UK100 rośnie o 0,05%, natomiast polski W20 notuje spadek rzędu 0,23%. W USA kontrakty na US500 i US100 delikatnie zniżkują, odpowiednio o 0,02% i 0,09%. W Azji dominowały spadki, a japoński JP225 stracił 0,57% w ślad za globalną presją na sektor technologiczny.
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Surowce i waluty: Złoto (GOLD) zyskuje o poranku 0,30%, korzystając z nieznacznego osłabienia rentowności amerykańskich obligacji. Rosną również notowania ropy – kontrakt OIL.WTI zyskuje 0,30%. Dolar amerykański pozostaje słaby względem głównych par; kurs EURUSD rośnie o 0,22%, a GBPUSD o 0,16%.
Najważniejsze punkty dzisiejszego kalendarza:
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11:00 – Strefa Euro, Zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych (HICP) r/r za lipiec
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Target: Na amerykańskim rynku przed otwarciem (pre-market) uwaga skupi się na wynikach finansowych sieci Target, której akcje od początku roku wzrosły o ponad 55%.
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16:30 – USA, Zmiana zapasów ropy naftowej i benzyny
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20:00 – USA, Protokół z posiedzenia FOMC
🔼 Złoto w euforii rośnie 2,5% i rośnie do najwyższego poziomu od 5 czerwca
Przegląd rynkowy: Europejskie giełdy próbują zatrzymać spadki 🚩 Heidelberger traci 5% po wynikach
Europejski gaz blisko lokalnego szczytu
Crypto news: Cena Bitcoina "odporna" na spadki Wall Street 🔼 Kryptowaluta w kluczowym miejscu?
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