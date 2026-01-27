Kalendarz ekonomiczny: Wyniki spółek w centrum uwagi (27.01.2026)

Wtorkowy kalendarz ekonomiczny pozostaje relatywnie pusty, co powinno wzmocnić uwagę rynków na wyniki spółek na Wall Street. W Polsce opublikowane zostaną dane dot. bezrobocia, które według prognoz miało wzrosnąć w grudniu z 5,6% do 5,7%, po raz pierwszy od trzech miesięcy. Ogólny poziom bezrobocia ma zatem pozostać niski, choć niespodzianki w odczycie powinny przełożyć się na zmienność na złotym. W USA czeka nas z kolei seria danych dot. cen nieruchomość, indeks Fed z Richmond dla przemysłu oraz indeks zaufania konsumentów wg Conference Board. Dane są spoza makroekonomicznej “pierwszej ligii”, więc w połączeniu z oczekiwaniem na jutrzejszą decyzję Fed oraz sezonem wyników nie powinny wywołać szumu na Wall Street. Raporty finansowe opublikują dzisiaj m.in.: LVMH, UnitedHealth, Boeing, General Motors, RTX Corp. Kalendarz filtrowany po: USA, Strefa Euro, Francja, Niemcy, Polska. Źródło: xStation5

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.