Kalendarz ekonomiczny: Zamówienia z fabryk USA i dane ze strefy euro 📊

Zamknięcie rządu Stanów Zjednoczonych spowodowało, że dzisiejsze publikacje danych o wnioskach o zasiłek oraz rewizja zamówień na dobra trwałe zostały wstrzymane. W efekcie dzisiejszy kalendarz makro jest bardzo lekki. Indeksy notują wzrosty, napędzane sektorem technologicznym, który optymistycznie zareagował na wczorajsze słabe dane ADP z rynku pracy (które 'przejęły' ciężar publikacji NFP, które jutro nie zostana opublikowane) oraz nową umowę OpenAI z Samsungiem i SK Hynix w ramach projektu Stargate
Kalendarz ekonomiczny
11:00 (Strefa euro) - Stopa bezrobocia, oczekiwana 6.2% vs 6.2% poprzednio
16:00 (USA) - Zamówienia z fabryk, oczekiwane 1,4% wzrost wobec -1,3% poprzednio
16:30 (USA) - Zmiana zapasów gazu ziemnego wg. EIA (oczekiwana 66 bcf vs 75 bcf poprzednio)
Przemówienia bankierów centralnych
15:35 - EBC Makhlouf
16:30 - Fed Logan
18:00 - EBC Villeroy
19:30 - EBC de Guindos
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.