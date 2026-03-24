Kalendarz makro - Dzień z PMI w obliczu powrotu wzrostów ropy

Dzisiejszy kalendarz makro jest nieco bardziej rozbudowany niż wczorajszy, natomiast uwaga rynkowa będzie się skupiać oczywiście na Bliskim Wschodzie. Donald Trump dał 5 dni na podpisanie porozumienia, ale jednocześnie w nocy doszło do bombardowania infrastruktury energetycznej w Iranie, co prowadzi do wznowienia wzrostów cen na rynku ropy naftowej. W trakcie sesji azjatyckiej poznaliśmy słabsze dane z japońskiej gospodarki. Indeks PMI dla przemysłu wstępnie za marzec spadł do 51,4 przy oczekiwaniu odbicia do 53,2 z poziomu 53. Inflacja CPI w całym kraju spadła niespodziewanie do 1,3% r/r z poziomu 1,5% za luty. Niemniej rynek wskazuje, że BoJ i tak najprawdopodobniej podniesie stopy procentowe w kwietniu, ze względu na duży wpływ sytuacji na rynku energetycznym na ceny. Kalendarz makro z konsensusem z Reutersa: 09:30 Polska - Stopa bezrobocia (Prognoza: 6,1%; poprzednio: 6,0%)

09:15 Francja- Indeks PMI dla przemysłu wstępnie za marzec (Prognoza: 49,4; poprzednio: 50,1)

09:15 Francja- Indeks PMI dla usług wstępnie za marzec (Prognoza: 49,2; poprzednio: 49,6)

09:30 Niemcy - Indeks PMI dla przemysłu wstępnie za marzec (Prognoza: 49,6; poprzednio: 50,9)

09:30 Niemcy - Indeks PMI dla usług wstępnie za marzec (Prognoza: 52,5; poprzednio: 53,5)

10:00 Strefa euro - Indeks PMI dla przemysłu wstępnie za marzec (Prognoza: 49,4; poprzednio: 50,8)

10:00 Strefa euro - Indeks PMI dla usług wstępnie za marzec (Prognoza: 51,1; poprzednio: 51,9)

10:30 UK - Indeks PMI dla przemysłu wstępnie za marzec (Prognoza: 50,0; poprzednio: 51,7)

10:00 Strefa euro - Indeks PMI dla usług wstępnie za marzec (Prognoza: 52,8; poprzednio: 53,9)

13:30 USA - Jednostkowe koszty pracy za Q4 (Prognoza: 2,8% k/k; poprzednio: -1,9% k/k)

13:30 USA - Produktywność pozarolnicza za Q4 (Prognoza: 2,8% k/k; poprzednio: 4,9% k/k)

14:45 USA - Indeks PMI dla przemysłu wstępnie za marzec (Prognoza: 51,5; poprzednio: 51,6)

14:45 USA - Indeks PMI dla usług wstępnie za marzec (Prognoza: 52,0; poprzednio: 51,7)

21:30 USA - Zapasy ropy wg API (Poprzednio: 6,6 mln brk) Jak może zareagować rynek? Wstępne odczyty PMI (Strefa Euro, Niemcy, Wielka Brytania): Są to pierwsze dane obrazujące kondycję gospodarki w bieżącym miesiącu. Przy kursie EURUSD oscylującym wokół 1,16, każde znaczące rozczarowanie w niemieckim lub europejskim przemyśle (szczególnie spadek głębiej poniżej progu 50,0) może wywołać gwałtowną wyprzedaż euro, gdyż rynek zacznie rewidować oczekiwania co do dalszych kroków EBC.

Jednostkowe koszty pracy i produktywność w USA: W środowisku "wyższych stóp procentowych na dłużej", Fed jest skrajnie wyczulony na presję inflacyjną. Wyższe od oczekiwań jednostkowe koszty pracy (prognoza 2,8%) sugerowałyby, że inflacja płacowa wciąż stanowi zagrożenie, co prawdopodobnie jeszcze bardziej umocni dolara (USD) względem głównych walut.

Raport API o zapasach ropy w USA: Biorąc pod uwagę nocne ataki na Iran i niepewną sytuację w Zatoce Perskiej, cotygodniowe dane o zapasach będą pod lupą. Ewentualny "spadek" zapasów (draw) dostarczyłby dodatkowego fundamentalnego paliwa dla obecnych wzrostów cen ropy.

