Robinhood pod okiem Sądu Najwyższego

Popularna amerykańska aplikacja inwestycyjna, Robinhood, traci dziś ponad 4%. Jest to pokłosie niekorzystnych informacji dotyczących zmagań prawnych prowadzonych przez firmę. Spółka stoi w obliczu pozwu na podstawie „Securities Act of 1933”, a podstawą sporu jest IPO z 2021 roku. Jak wskazuje pozew zbiorowy, firma wprowadziła inwestorów w błąd co do swojej sytuacji finansowej oraz perspektyw wzrostu.

Zgodnie z treścią pozwu, spółka nie wskazała m.in. swojej krytycznej zależności od przychodów o charakterze sezonowym, związanych z inwestycjami w kryptowaluty oraz tzw. meme stocks - fenomenu bardzo popularnego w okresie IPO w 2021 roku.

Od ceny IPO na poziomie 38 USD za akcję, spółka w latach 2022–2024 straciła ok. 80% swojej wyceny. Poziom z debiutu udało się przebić dopiero w 2025 roku, po czym kurs charakteryzował się bardzo wysoką zmiennością.

W ostatnim czasie spółka odnotowała dwie serie wyraźnych, aczkolwiek kruchych wzrostów o kilkadziesiąt procent. Jednym z nich był wzrost wyceny o ok. 40% na fali wprowadzenia do oferty „tokenów inwestycyjnych” na akcje spółek prywatnych, takich jak OpenAI czy Anthropic. Natura oraz wartość takich instrumentów są obecnie trudne do oszacowania. Sąd Najwyższy, do którego trafiła sprawa Robinhood, zwrócił się do administracji Donalda Trumpa o opinię na temat jakości IPO oraz zasadności pozwu. HOOD.US (D1) Wycena na wykresie znajduje się obecnie w kanale konsolidacji między poziomami zniesienia Fibonacciego 50% a 78,6%. Po teście poziomu 61,8% cena wybiła się w górny zasięg konsolidacji, zatrzymując się na średnich EMA. Same średnie wysyłają jednak silny sygnał spadkowy - EMA100 przecięła od góry średnią EMA200. Źródło: xStation5

