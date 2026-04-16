Kalendarz makro - Ostateczna inflacja ze strefy euro i produkcja przemysłowa z USA (16.04.2026)

W dzisiejszym kalendarzu makroekonomicznych pozostało kilka ważnych odczytów, choć duża część z nich została już opublikowana:
- Dane dotyczące zatrudnienia w Australii pokazały mniejszy przyrost zatrudnienia na poziomie niemal 18 tys., ale stopa bezrobocia utrzymała się na 4,3%
- PKB w Chinach za Q1 rośnie powyżej oczekiwań na poziomie 5,0% r/r. Z drugiej strony rozczarowują dane o sprzedaży detalicznej, natomiast produkcja przemysłowa za marzec spada, choć ostatecznie odczyt wypada nieco powyżej oczeiwań pokazując dynamikę 5,7% r/r
- Miesięczne dane PKB z UK wypadają również lepiej, pokazując 1% wzrost r/r za luty. Produkcja przemysłowa spada o 0,4% r/r, ale jest to lepszy odczyt od oczekiwań
- PPI w Szwajcarii w dalszym ciągu pokazuje wyraźny spadek na poziomie -2,45 r/r, ale miesięcznie mamy niewielkie odbicie na poziomie 0,1% m/m
- Jesteśmy również po publikacji kwartalnego raportu TSMC, który dodatkowo pobudza kontrakty terminowe na Wall Street do dalszego wzrostu
Co czeka nas dzisiaj w kalendarzu? Będą to finalne dane inflacyjne ze strefy euro, wnioski o zasiłek z USA oraz produkcja przemysłowa. Usłyszymy też kilka wypowiedzi ze strony amerykańskich bankierów oraz bankierów z EBC.
Kalendarz:
11:00 EMU - Inflacja CPI za marzec (finalna). Prognoza 2,5% r/r (wstępny odczyt 2,5% r/r). Poprzednio: 1,9% r/r
11:00 EMU - Inflacja bazowa. Prognoza 2,3% r/r. Poprzednio: 2,4 % r/r
14:00 Polska - Inflacja bazowa. Prognoza 2,6% r/r. Poprzednio: 2,5% r/r
14:30 USA - Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych. Prognoza: 215 tys. Poprzednio: 219 tys.
14:30 USA - Produkcja przemysłowa za marzec. Prognoza: 0,1% m/m; poprzednio: 0,2% m/m
16:30 USA - Zmiana zapasów gazu. Prognoza: 55 bcf. Poprzednio: 50 bcf
Przemówienia bankierów:
14:45 Williams z Fed
16:35 Miran z Fed
18:45 Nagel z Bundesbank
20:30 Lane z EBC
