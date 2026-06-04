Poranna odprawa: Trump oczekuje porozumienia z Iranem już w najbliższy weekend 📌

Geopolityka: Iran, USA, Ormuz i Bliski Wschód Ceny ropy tracą w przedziale 1,10–1,20% po komentarzach Donalda Trumpa o możliwym porozumieniu z Iranem jeszcze w ten weekend. Jednocześnie Iran przeprowadził atak na lotnisko w Kuwejcie, podczas gdy USA przeprowadziły uderzenia w pobliżu cieśniny Ormuz. Sytuacja pozostaje napięta.

Według doniesień Trump miał powiedzieć swoim doradcom, że przejdzie do pełnoskalowej eskalacji wojny jedynie w przypadku śmierci amerykańskich żołnierzy. Sugeruje to, że Waszyngton może tolerować ograniczone starcia, jednocześnie utrzymując otwartą ścieżkę negocjacji.

Stany Zjednoczone poinformowały, że Izrael i Liban uzgodniły ramy zawieszenia broni oraz utworzenie stref bezpieczeństwa w południowym Libanie. Poprzednie zawieszenie broni zakończyło się niepowodzeniem, dlatego trwałość nowego porozumienia pozostaje pod znakiem zapytania. Informacja jest jednak istotna, ponieważ Iran uzależniał ewentualne porozumienie z USA od sytuacji na froncie libańskim.

Izba Reprezentantów USA przyjęła rezolucję dotyczącą uprawnień wojennych, której celem jest zablokowanie dalszych ataków na Iran. Było to pierwsze tego typu głosowanie od początku konfliktu. Biały Dom zbagatelizował znaczenie rezolucji, dlatego należy traktować ją przede wszystkim jako symboliczny gest polityczny. Surowce: ropa i ryzyko podaży Banki inwestycyjne ostrzegają, że utrzymujące się zamknięcie cieśniny Ormuz może doprowadzić do poważnego niedoboru podaży ropy. HSBC określił sytuację mianem „super-squeeze”, natomiast modele Morgan Stanley sugerują możliwość wzrostu cen Brent nawet do 150 USD za baryłkę, jeśli blokada utrzyma się przez dłuższy czas.

JPMorgan nadal zakłada możliwość ponownego otwarcia Ormuzu w czerwcu, głównie ze względu na szybkie kurczenie się zapasów.

Kuwejt szacuje, że po ponownym otwarciu Ormuzu będzie w stanie przywrócić około 70% wydobycia ropy w ciągu 6–8 tygodni. Pełna odbudowa produkcji zajmie jednak znacznie więcej czasu. Giełdy Giełdy w Azji znalazły się pod presją, a indeksy JP225, SG20cash oraz indeksy chińskie odnotowały lekkie spadki. Forex Kurs USDJPY utrzymuje się w okolicach 160, jednak ruchy na szerszym rynku walutowym pozostają ograniczone. Gospodarka i banki centralne: Australia i RBA Australijski PKB wzrósł w I kwartale o 0,3%, a tempo roczne wyniosło 2,5%. Ekonomiści Commonwealth Bank of Australia oczekują jednak spowolnienia wzrostu do około 1,5% pod koniec roku, wraz ze słabnącą konsumpcją i schłodzeniem rynku nieruchomości.

Gubernator Michele Bullock oraz inni przedstawiciele RBA mają pojawić się przed parlamentem po trzech kolejnych podwyżkach stóp procentowych. Będzie to pierwsza duża okazja dla polityków do zadania pytań dotyczących ostatniego cyklu zacieśniania polityki monetarnej. Akcje Goldman Sachs szacuje, że Meta, Microsoft, Amazon i Alphabet wydadzą łącznie około 5,3 bln USD na inwestycje kapitałowe do 2030 roku. Łączne wydatki na infrastrukturę sztucznej inteligencji mogą sięgnąć 7,6 bln USD w ciągu najbliższych pięciu lat. Skala tych inwestycji przewyższa wartość PKB takich gospodarek jak Japonia czy Wielka Brytania.

Broadcom opublikował wyniki lepsze od oczekiwań, mimo to spółka traciła blisko 14% w notowaniach po zamknięciu wczorajszej sesji amerykańskiej. Przychody związane z półprzewodnikami AI znacząco wzrosły, jednak rynek oczekiwał jeszcze większego pozytywnego zaskoczenia. Podobne reakcje obserwowano wcześniej w przypadku CrowdStrike i Palo Alto Networks.

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.