Kalendarz ekonomiczny: ropa, Fed, dane o bezrobociu i wyniki spółek na Wall Street 🔎

Sytuacja na globalnych rynkach finansowych charakteryzuje się lekkim schłodzeniem nastrojów po ostatniej sesji. Amerykański indeks US500 zamknął się na poziomie 7 550 pkt, przerywając tym samym imponującą, dziewięciodniową serię nieprzerwanych wzrostów. Pretekstem do korekty stały się eskalujące napięcia geopolityczne na Bliskim Wschodzie – po doniesieniach o wystrzeleniu przez Iran rakiet w kierunku Kuwejtu i Bahrajnu, amerykańskie siły CENTCOM przeprowadziły uderzenie odwetowe na irańską stację kontroli na wyspie Qeshm. Ropa naftowa typu Brent ustabilizowała się w okolicach 97 USD za baryłkę, a ropa WTI w okolicach 95,30 USD. Najważniejsze publikacje z sesji azjatyckiej Wyraźna poprawa bilansu handlowego Australii: Nadwyżka handlowa w kwietniu wyniosła 1,791 miliarda AUD wobec prognozowanej nadwyżki 1,230 miliarda i poprzedniego deficytu na poziomie minus 1,024 miliarda AUD.

Dynamiczny wzrost australijskiego eksportu: Eksport wzrósł o 7,2% m/m przy wzroście importu o zaledwie 0,8% m/m, co przełożyło się na znaczące wsparcie dla waluty krajowej.

Wzrost cen surowców w Nowej Zelandii: Wskaźnik cen towarów eksportowych ANZ Commodity Price Index wzrósł o 0,7% m/m w maju po spadku o minus 0,8% w kwietniu.

Wystąpienia przedstawicieli RBA: Prezes Michele Bullock oraz asystent prezesa Kent zasygnalizowali ostrożność w polityce monetarnej, monitorując wpływ drożejącej energii na lokalną inflację. Kalendarz makroekonomiczny 10:00 Strefa Euro - Wystąpienie prezes Christine Lagarde.

11:00 Strefa Euro - Sprzedaż detaliczna r/r . Konsensus: 0,3%. Poprzedni odczyt: 1,2%.

11:00 Strefa Euro - Sprzedaż detaliczna m/m . Konsensus: minus 0,3%. Poprzedni odczyt: minus 0,1%.

14:30 USA - Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych . Konsensus: 214K. Poprzedni odczyt: 215K.

14:30 USA - Kontynuowane wnioski o zasiłek dla bezrobotnych. Konsensus: 1 780K. Poprzedni odczyt: 1 786K.

16:30 USA - Tygodniowa zmiana zapasów gazu ziemnego. Konsensus: 99B. Poprzedni odczyt: 92B.

19:10 USA - Wystąpienie publiczne członka FOMC Mary Daly. Konsensus: brak danych. Poprzedni odczyt: brak danych. Krajowe kalendarium i wydarzenia korporacyjne W Polsce obchodzone jest dzisiaj święto Bożego Ciała, co oznacza dzień wolny od pracy i brak sesji giełdowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Kalendarz wyników spółek Dzisiejsze publikacje wyników kwartalnych na Wall Street oraz giełdach azjatyckich dostarczą istotnych danych na temat wydatków korporacji na infrastrukturę sieciową oraz kondycji konsumentów na rynku odzieżowym i detalicznym. Przed rozpoczęciem amerykańskiej sesji kluczowy raport przedstawi gigant telekomunikacyjny Ciena, którego wyniki zweryfikują rzeczywiste tempo wdrożeń technologii optycznych powiązanych ze sztuczną inteligencją. Po zamknięciu sesji uwaga inwestorów przeniesie się na Lululemon Athletica, borykające się z presją marżową, oraz pioniera podpisów cyfrowych DocuSign. Ciena Corporation (CIEN) - przed sesją

Sekisui House, Ltd. (1928) - przed sesją / w ciągu dnia

Brown-Forman Corporation (BF-A) - przed sesją

Lululemon Athletica Inc. (LULU) - po sesji

DocuSign, Inc. (DOCU) - po sesji

Samsara Inc. (IOT) - po sesji

The Cooper Companies, Inc. (COO) - po sesji

Rubrik, Inc. (RBRK) - po sesji

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