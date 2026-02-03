Kalendarz makro - Zamknięcie prac amerykańskiego rządu wpływa na dane

Wyniki spółek w centrum uwagi: Inwestorzy czekają na wieczorny raport AMD; oczekuje się, że producent układów scalonych wykaże 27-procentowy wzrost przychodów do poziomu 9,67 mld USD.

Paraliż danych w USA: Trwający shutdown rządu wstrzymał prace biura BLS, co oznacza oficjalne opóźnienie publikacji kluczowego raportu NFP, który miał pojawić się w ten piątek.

Niska inflacja we Francji: Wskaźnik CPI spadł do 0,3% r/r przy prognozie 0,6%, co sygnalizuje gwałtowne wyhamowanie presji cenowej w drugiej co do wielkości gospodarce strefy euro.

Dzisiejszy kalendarz makroekonomiczny dla Europy oraz sesji amerykańskiej nie zawiera już wielu odczytów. Poznaliśmy już decyzję RBA, która przyniosła podwyżkę stóp procentowych, choć niektóre banki wskazywały, że RBA nie zdecyduje się tak wcześnie na taką decyzję. Poznaliśmy również dane inflacyjne z Francji.

Inflacja z Francji ponownie nie wykazała się chęcią ożywienia i obserwujemy spadek rocznego odczytu do zaledwie 0,3% r/r przy oczekiwaniu 0,6% r/r oraz przy poprzednim odczycie rzędu 0,8% r/r. W ujęciu miesięcznym mamy spadek aż o 0,3% m/m.

Kluczowe z perspektywy kalendarza w tym tygodniu jest to, że zamknięcie prac amerykańskiego rządu doprowadziło do tego, że niektóre agencje przestały pracować. Jedną z tych agencji jest BLS, który miał opublikować dane NFP na koniec tego tygodnia. Już w tym momencie wiadomo, że raport ten będzie opóźniony.

Co w takim razie w dzisiejszym kalendarzu? Przemowy bankierów, raport API oraz dane z rynku pracy w Nowej Zelandii. Nie należy jednak zapominać, że trwa sezon wyników i dzisiaj poznamy m.in. wyniki AMD po sesji na Wall Street.

Kalendarz:

14:00 Przemówienie Barkina z Fed

15:40 Przemówienie Bowman z Fed

22:40 Raport API o zapasach ropy w USA

22:45 Dane z rynku pracy w Nowej Zelandi:

Zatrudnienie za Q4. Prognoza: 0,5% k/k; poprzednio: 0,5% k/k

Koszty pracy za Q4. Prognoza: 0,3% k/k; poprzednio: 0,0% k/k

Stopa bezrobocia za Q4. Prognoza: 5,3%; poprzednio: 5,3%

23:00 PMI usługowe z Australii. Prognoza 56; poprzednio: 51,1

Wyniki spółek:

AMD (AMD.US) - po sesji

Merck (MRK.US) - przed sesją

PepsiCo (PEP.US) - przed sesją

Pfizer (PFE.US) - przed sesją

Oczekuje się, że AMD pokaże przychody rzędu 9,67 mld USD, co będzie wzrostem o 27% r/r i powinno doprowadzić do przebicia skokowego przyrostu przychodu za Q3, który przyniósł pobicie konsensusu o 5%. EPS ma wynieść 1,32 USD. W ostatnich dwóch latach AMD pokonywało konsensus przychodów o nieco ponad 2%