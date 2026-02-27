Kalendarza ekonomiczny: Inflacja z Europy i PPI z USA na świeczniku

Dziś publikowane są istotne odczyty makroekonomiczne z Francji, Hiszpanii, Niemiec, USA i Kanady. W centrum uwagi znajdują się dane dotyczące inflacji oraz PKB. Odczyty te pozwalają śledzić kondycję gospodarek, dynamikę cen i konsumpcji oraz obserwować zmiany w trendach ekonomicznych w największych gospodarkach Europy i Ameryki Północnej. We Francji i Hiszpanii uwaga skupia się na wstępnych odczytach inflacji oraz wskaźnikach PPI i HICP, które obrazują presję cenową w gospodarce. W Niemczech poznane zostaną zarówno dane o cenach importu, inflacji konsumenckiej, jak i rynku pracy. W USA inwestorzy i analitycy będą śledzić odczyty inflacji producenckiej, indeksy PMI oraz wydatki na inwestycje budowlane. Dodatkowo w Kanadzie publikowane są kwartalne i miesięczne dane o PKB, które pozwalają ocenić tempo wzrostu gospodarczego. Kalendarz makroekonomiczny na dziś 08:00 Szwecja Sprzedaż detaliczna n.s.a. (m/m) styczeń (aktualny odczyt 0,1 %; poprzednio -0,6 %)

Sprzedaż detaliczna n.s.a. (r/r) styczeń (aktualny odczyt 4,1%; poprzednio 2,3 % 08:00 Niemcy Ceny importu (m/m) styczeń (aktualny odczyt 1,1 %; prognoza 0,6 %)

Ceny importu (r/r) styczeń (aktualny odczyt -2,3 %; poprzednio -2,3 %) 08:00 Norwegia Sprzedaż detaliczna bez samochodów s.a. (m/m) styczeń (aktualny odczyt 1,1 % ; poprzednio -0,7 %) 08:00 Szwecja Bilans handlu zagranicznego (SEK) styczeń (aktualny odczyt 6,3 mld; poprzednio 5,8 mld) 08:00 Turcja Stopa bezrobocia styczeń (prognoza 8,1 %; poprzednio 7,8 %) 08:30 Węgry Inflacja PPI (m/m) styczeń (poprzednio -0,4 %)

Inflacja PPI (r/r) styczeń (poprzednio -3,4 %) 08:30 Węgry Stopa bezrobocia styczeń (poprzednio 4,4 %) 08:45 Francja Inflacja konsumencka wst. Inflacja CPI wst. (m/m) luty (prognoza 0,5 %; poprzednio -0,3 %)

Inflacja HICP wst. (m/m) luty (prognoza 0,5 %; poprzednio -0,4 %)

Inflacja CPI wst. (r/r) luty (prognoza 0,8 % ; poprzednio 0,3 %)

Inflacja HICP wst. (r/r) luty (prognoza 0,7 %; poprzednio 0,4 %) 08:45 Francja Inflacja producencka Inflacja PPI (m/m) styczeń (poprzednio 0,2 %)

Inflacja PPI (r/r) styczeń (poprzednio -2 %) 08:45 Francja PKB s.a. fin. (k/k) IV kw. (prognoza 0,2 % ; poprzednio 0,5 %) 09:00 Hiszpania Inflacja konsumencka wst. Inflacja CPI wst. (m/m) luty (poprzednio --0,4 %)

Inflacja HICP wst. (m/m) luty (poprzednio --0,8 %)

Inflacja CPI wst. (r/r) luty (prognoza 2,2 %; poprzednio -2,3 %)

Inflacja HICP wst. (r/r) luty (prognoza 2,3 %; poprzednio - 2,4 %) 09:00 Szwajcaria Produkt Krajowy Brutto IV kw. PKB s.a. (k/k) IV kw. (prognoza 0,2 %; -0,5 %) 09:00 Polska Wskaźnik Rynku Pracy wg BIEC luty poprzednio 77,5 09:55 Niemcy Stopa bezrobocia s.a. Luty (prognoza 6,3 %; poprzednio 6,3 %) 13:00 Chile Produkcja przemysłowa (r/r) styczeń poprzednio 0,1 % 13:00 Chile Stopa bezrobocia styczeń (prognoza 8 %; poprzednio 8 %) 14:00 Niemcy Inflacja konsumencka wst. Inflacja CPI wst. (m/m) luty (prognoza 0,5 %; poprzednio 0,1 %)

Inflacja HICP wst. (m/m) luty (prognoza 0,5 %; poprzednio -0,1 %)

Inflacja CPI wst. (r/r) luty (prognoza 2 %; poprzednio 2,1 %)

Inflacja HICP wst. (r/r) luty (prognoza 2,1 %; poprzednio 2,1 %) 14:30 Kanada Produkt Krajowy Brutto IV kw. PKB (annualizowany) IV kw. (prognoza 0,0 %; poprzednio 2,6 %)

PKB (k/k) IV kw. (poprzednio 0,6 %) 14:30 Kanada Miesięczny PKB (m/m) grudzień (prognoza 0,1 %; poprzednio 0,0 %) 14:30 USA Inflacja producencka Inflacja PPI (m/m) styczeń (prognoza 0,3 %; poprzednio 0,5 %)

Inflacja bazowa PPI (m/m) styczeń (prognoza 0,3 %; poprzednio 0,7 %)

Inflacja PPI (r/r) styczeń (prognoza 2,6 %; poprzednio 3 %)

Inflacja bazowa PPI (r/r) styczeń (prognoza 3 %; poprzednio 3,3 %) 15:45 USA Indeks Chicago PMI luty (prognoza 52,8; poprzednio 54) 16:00 USA Wydatki na inwestycje budowlane (m/m) listopad (poprzednio 0,5 %)

16:00 USA Wydatki na inwestycje budowlane (m/m) grudzień (prognoza 0,2 %) 19:00 USA Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy tydzień (prognoza 406; poprzednio 409)

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.