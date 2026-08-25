Kanada dokonała odwetu celnego na USA! USDCAD wymazuje zyski!

Kurs USDCAD wymazuje dzisiejsze zyski w reakcji na handlowy odwet Kanady. Na dzień po ogłoszeniu 50% ceł przez USA, zapowiedziała serię taryf “dolar za dolara”, zrównując skalę obciążeń z “20-miliardowym rachunkiem” wystawionym przez USA.

Dlaczego Kanada nakłada cła odwetowe?

Decyzja zapadła po tym jak negocjacje z USA w sprawie północnoamerykańskiego traktatu handlowego USMCA zakończyły się fiaskiem. Prezydent Trump oskarżył Kanadę o żerowanie na USA i “korzystanie z przywilejów stanowych bez chęci przyłączenia się USA”, w konsekwencji nakładając na sąsiada cła w wys. 50% na dobra o łącznej wartości 20 mld dolarów.

Premier Kanady Mark Carney zapowiedział, że atak nie przejdzie bez odpowiedzi, a rynek nie musiał długo czekać na konkrety. Kanadyjski minister finansów François-Philippe Champagne ogłosił dzisiaj serię ceł odwetowych w zakresie 15-50% na proporcjonalne 20 mld USD w dobrach z USA.

Kanada celuje w dobra konsumenckie z USA

Zgodnie z raportem Bloomberga, nowe cła obejmą ponad 700 towarów z USA, wybranych tak, aby z łatwością znaleźć lokalne zamienniki i nie mącić w nawykach konsumentów. Wśród produktów znajdziemy owoce morza, urządzenia kuchenne, klimatyzację czy meble. Największej, 50-procentowej stawce podlegać będą metale przemysłowe (stal i aluminium), nabiał, kosmetyki czy produkty związane ze spędzaniem wolnego czasu (konsole gier, kije golfowe, wędki).

Analiza techniczna: USDCAD (D1)

Kurs USDCAD podążał dzisiaj za spadkami na ropie (OIL, jasnoniebieski, odwrócony), które dodatkowo osłabiały powiązanego z notowaniami surowca dolara kanadyjskiego. Handlowy odwet odwrócił jednak sytuację na korzyść CAD, częściowo wyrównując potencjał szkód ekonomicznych w gospodarkach. Cena zawróciła pod poziom 23,6 zniesienia Fibonacciego, ponownie przytulając się do 10-dniowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA10; żółty). RSI znajduje się tuż nad strefą wyprzedania, dlatego potencjał aprecjacji CAD pozostaje ograniczony. Dalszy spadek cen ropy powinien być głównym motorem zmienności na parze po tym jak rynek przetrawił powrót wojny handlowej między sąsiadami. Dołek z ostatniego tygodnia przy 1,3730 pozostaje głównym wsparciem dla pary, natomiast kontynuacja wzrostów będzie możliwa przy zamknięciu powyżej EMA10.

Źródło: xStation5