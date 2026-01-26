Kanada w ogniu taryf. Rynki reagują na polityczne napięcia w Ameryce Północnej

Ostatnie groźby prezydenta Trumpa wobec Kanady, dotyczące wprowadzenia 100-procentowych ceł na wszystkie kanadyjskie towary, pokazują, że handel przestaje pełnić wyłącznie funkcję gospodarczą i staje się instrumentem polityki zagranicznej. Porozumienie Ottawa–Pekin, ograniczające cła na kanolę i pojazdy elektryczne, stało się pretekstem do eskalacji retoryki, która może mieć daleko idące konsekwencje dla stabilności rynków północnoamerykańskich.
Kluczowym elementem destabilizującym nie jest sama skala potencjalnych taryf, lecz nieprzewidywalność działań oraz brak jasnych reguł gry. Taka sytuacja generuje podwyższoną zmienność na rynkach walutowych, surowcowych i handlowych. W szczególności para USD/CAD może odczuwać znaczną presję. Ryzyko wprowadzenia ceł zagraża kanadyjskiemu eksportowi i wzrostowi gospodarczemu, co osłabia dolara kanadyjskiego wobec amerykańskiego. Jednocześnie Kanada jest dużym eksporterem ropy i metali, więc zakłócenia w handlu wpływają na ceny surowców, co dodatkowo przekłada się na kurs walutowy.
Wzrost niepewności prowadzi do krótkoterminowych skoków zmienności USD/CAD, szczególnie w sytuacjach, gdy pojawiają się nowe informacje o potencjalnych taryfach lub retoryce Białego Domu. Ryzyko odwetowych działań Kanady oraz renegocjacji USMCA, czyli północnoamerykańskiej umowy o wolnym handlu między USA, Kanadą i Meksykiem, zwiększa niestabilność, tworząc presję zarówno na umocnienie dolara amerykańskiego, jak i na wahania dolara kanadyjskiego w reakcji na zmiany w eksporcie i przepływach handlowych.
W tym momencie Kanada reaguje spokojnie, podkreślając, że umowa z Chinami dotyczy wyłącznie wybranych sektorów i pozostaje zgodna z zasadami USMCA. Premier Carney określił działania Stanów Zjednoczonych jako element szerszego kontekstu negocjacyjnego, koncentrując się na ochronie granic, przystępności cen i dywersyfikacji handlu poza USA. Taktyka Kanady pokazuje, że konsekwentne przestrzeganie reguł i stabilna polityka gospodarcza mogą łagodzić napięcia, nawet wobec bezpośrednich gróźb partnera handlowego.
