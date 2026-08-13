Kawa po rolowaniu kontraktu 📉 Niskie zapasy Arabiki i wysokie prognozy zbiorów

Kontrakty na kawę Arabica na ICE tracą spadają dziś po rolowaniu około 5%, choć ostatnio miał miejsce dynamiczny wzrost cen. Dzisiejszy spadek notowań Arabiki należy interpretować przede wszystkim w kontekście rolowania kontraktu terminowego. Widoczna na wykresie luka spadkowa jest w dużej mierze efektem przejścia na kolejną serię kontraktu, notowaną na innym poziomie cenowym, dlatego nie powinna być automatycznie traktowana jako rzeczywista, około 5-procentowa przecena kawy wynikająca ze zmiany fundamentów rynku.

Fundamentalne otoczenie pozostaje natomiast mieszane. Z jednej strony perspektywa dużych zbiorów w Brazylii i rekordowej globalnej produkcji w sezonie 2026/27 zwiększa oczekiwaną dostępność surowca. Z drugiej strony certyfikowane zapasy Arabiki na ICE pozostają bardzo niskie, a rynek obserwuje jakość brazylijskich zbiorów oraz ryzyka pogodowe związane z kolejnym sezonem.

Najważniejsze informacje z rynku kawy

Widoczna dziś luka spadkowa na wykresie Arabiki jest przede wszystkim związana z rolowaniem kontraktu terminowego, a nie nagłym pogorszeniem sytuacji fundamentalnej.

USDA prognozuje rekordową globalną produkcję kawy w sezonie 2026/27 na poziomie 189,7 mln worków, o 6% wyższą r/r.

Brazylia może zebrać według USDA około 71,9 mln worków kawy, o 14% więcej r/r, co pozostaje istotnym argumentem po stronie podażowej.

Jednocześnie certyfikowane zapasy Arabiki na ICE znajdują się w okolicach 244 tys. worków, czyli blisko najniższych poziomów od około 2,5 roku.

Bardziej suche warunki w Brazylii mogą sprzyjać przyspieszeniu prac polowych po wcześniejszych opóźnieniach związanych z opadami.

Rynek obserwuje również jakość nowej brazylijskiej Arabiki, ponieważ duża wielkość zbiorów nie musi oznaczać równie dużej podaży ziaren spełniających wymagania rynku giełdowego.

El Nino pozostaje jednym z czynników ryzyka dla kolejnego sezonu, szczególnie w kontekście warunków podczas kluczowego okresu kwitnienia.

Dlaczego Arabica pokazuje dziś lukę spadkową?

Dzisiejszy ruch na wykresie Arabiki ma przede wszystkim charakter techniczny. Wraz z rolowaniem instrumentu bazowego notowania zaczęły odzwierciedlać kolejną serię kontraktu terminowego, której cena była niższa od poprzedniej. Powstała w ten sposób luka może wyglądać jak gwałtowna przecena, mimo że nie odpowiada w całości rzeczywistemu spadkowi ceny porównywalnego kontraktu podczas dzisiejszej sesji. To istotne rozróżnienie przy interpretowaniu wykresów instrumentów opartych na kontraktach futures. Różnice cen pomiędzy kolejnymi seriami mogą powodować techniczne luki podczas rolowania, które same w sobie nie świadczą o nagłej zmianie oczekiwań inwestorów.

Rekordowe zbiory pozostają ważnym czynnikiem podażowym

Fundamentalnym argumentem ograniczającym presję na wzrost cen pozostaje perspektywa bardzo wysokiej podaży w sezonie 2026/27. USDA prognozuje wzrost światowej produkcji kawy o 6% do rekordowych 189,7 mln worków, przy czym produkcja Arabiki ma zwiększyć się o około 12% r/r. Globalne zapasy końcowe mają jednocześnie wzrosnąć o 1,9 mln worków do 26,3 mln.

Kluczowa pozostaje Brazylia. USDA prognozuje zbiory na poziomie 71,9 mln worków, co oznaczałoby wzrost o około 14% r/r. Bardziej suche warunki pogodowe mogą również sprzyjać przyspieszeniu zbiorów po wcześniejszych opóźnieniach spowodowanych opadami.

Perspektywa większej podaży brazylijskiej kawy stanowi więc istotną przeciwwagę dla czynników wspierających ceny. Nie oznacza to jednak, że dzisiejszą lukę spadkową należy interpretować jako bezpośrednią reakcję rynku na prognozy produkcji.

Niskie zapasy ICE równoważą obraz rynku

Duże zbiory nie przekładają się automatycznie na równie dużą dostępność kawy kwalifikującej się do dostawy na ICE. Certyfikowane zapasy Arabiki pozostają w okolicach 244 tys. worków, czyli blisko najniższego poziomu od około 2,5 roku i znacznie poniżej poziomów obserwowanych rok wcześniej.

Dodatkowo pojawiają się sygnały dotyczące jakości brazylijskich zbiorów. Według informacji przytaczanych przez Vesper na podstawie raportu Sucafina część nowej kawy rozczarowuje zarówno pod względem jakości filiżanki, jak i wielkości ziaren. Oznacza to, że wysoka produkcja nie musi prowadzić do równie szybkiego odbudowania certyfikowanych zapasów.

Rynek pozostaje więc w nietypowej sytuacji: prognozowana podaż jest wysoka, ale bufor kawy dostępnej bezpośrednio dla mechanizmu dostaw ICE pozostaje niewielki. To utrzymuje znaczenie danych dotyczących zapasów i jakości zbiorów.

El Nino nadal jest ryzykiem dla kolejnego sezonu

Drugim elementem równoważącym perspektywę wysokiej bieżącej podaży pozostaje ryzyko pogodowe. W przypadku Brazylii szczególnie istotny będzie okres kwitnienia przypadający na miesiące od września do listopada. Temperatura oraz rozkład opadów w tym okresie mogą mieć znaczenie dla potencjału kolejnych zbiorów.

El Nino jest zatem przede wszystkim ryzykiem dotyczącym przyszłej podaży, podczas gdy duże brazylijskie zbiory oddziałują na rynek już teraz. Te dwa czynniki mogą funkcjonować jednocześnie i tłumaczą, dlaczego fundamentalny obraz Arabiki nie jest jednoznacznie wzrostowy ani spadkowy.

W najbliższym okresie dla kierunku cen istotne pozostaną tempo brazylijskich zbiorów i sprzedaży producentów, zmiany certyfikowanych zapasów ICE, jakość dostępnej Arabiki oraz warunki pogodowe przed okresem kwitnienia. Dzisiejszą lukę na wykresie należy jednak oddzielić od tych czynników – jest ona przede wszystkim konsekwencją technicznego rolowania kontraktu, a nie samodzielnym sygnałem gwałtownej zmiany sytuacji fundamentalnej na rynku kawy.

Wykres Coffee (interwał D1)

Po dystrybucji w przedziale 340 - 350, kontrakt po rolowaniu cofnął się do 38,2 zniesienia Fibonacciego ostatniego impulsu spadkowego na poziomie 317. To poziom kluczowy także z uwagi na krzyżujące się w tej okolicy 200 i 50-sesyjne średnie kroczące EMA200 i EMA50. Spadek poniżej może otworzyć drogę do 290 (23,6 Fibo), a skok z tych okolic - wznieść ceny w pobliże 360, gdzie widzimy 61,8 zniesienie Fibo oraz istotne reakcje cenowe z początku roku.

Źródło: xStation5