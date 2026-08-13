Najważniejsze wnioski Czasowa obniżka VAT na paliwa silnikowe z 23% na 8% obowiązuje wyłącznie w terminie 17–31 sierpnia

Szacowana obniżka cen na stacjach wynosi od 90 groszy do około 1 zł na litrze

Spadkom cen sprzyja sytuacja na globalnym rynku surowcowym oraz spadek notowań ropy Brent i WTI

Kierowcy planujący powrót z urlopów lub wyjazdy przed nowym rokiem szkolnym powinni wstrzymać się z tankowaniem do poniedziałku, 17 sierpnia. Rząd ogłosił czasowy powrót do programu „Ceny Paliw Niżej” (CPN), co w połączeniu ze spadkami cen ropy naftowej na giełdach światowych przyniesie wyraźną obniżkę cen na dystrybutorach. Czasowa obniżka VAT i limit cen na stacjach Głównym filarem rządowej interwencji jest obniżka podatku VAT na paliwa silnikowe z 23% do 8%, która potrwa od 17 do 31 sierpnia. Według szacowników przekłada się to na spadek cen benzyny i diesla o 90 groszy do około 1 zł na litrze. Dodatkowo przywrócono mechanizm cen maksymalnych. Ministerstwo Energii będzie codziennie publikować limity cenowe dla stacji. Kluczowe założenia programu: Sztywne ramy czasowe: Ulga obowiązuje wyłącznie przez ostatnie dwa tygodnie sierpnia. Już 1 września stawka VAT automatycznie wraca do poziomu 23%.

Brak obniżki akcyzy: W przeciwieństwie do poprzednich tarcz, obecny pakiet opiera się wyłącznie na zmianie stawki VAT.

Presja na koncerny paliwowe: W przypadku eskalacji na Bliskim Wschodzie i presji na przedłużenie programu, rząd może ponownie rozważyć podatek od nadzwyczajnych zysków ( windfall tax ). Sektor ma z czego oddawać. W II kwartale tego roku Orlen wygenerował 7,7 mld zł zysku netto (wzrost o ponad 400% r/r przy wzroście przychodów ze sprzedaży o 26% w ujęciu rocznym). Ropa Brent i WTI pod presją podaży Działania na polskim rynku idealnie zbiegają się w czasie ze słabością globalnego rynku surowcowego. Europejska ropa Brent spadła poniżej poziomu 87 USD za baryłkę, natomiast amerykańska WTI jest notowana w okolicach 81 USD. Co ciągnie ceny surowca w dół? Gwałtowny skok zapasów w USA: Departament Energii zaraportował wzrost komercyjnych zapasów ropy aż o 17 mln baryłek . Wynik ten zaskoczył analityków, a był skutkiem wysokiego importu przy jednoczesnym ograniczeniu eksportu z USA.

Redukcja premii za ryzyko: Rynek wycenia potencjalne uspokojenie sytuacji wokół Cieśniny Ormuz, mimo wciąż sprzecznych deklaracji politycznych ze strony USA i Iranu. Amerykańskie rezerwy SPR na historycznych minimach Mimo krótkoterminowej korekty cen, sytuacja w dłuższym horyzoncie pozostaje napięta. Aby stabilizować rynek, Stany Zjednoczone w ostatnich miesiącach bardzo intensywnie uwalniały surowiec ze Strategicznych Rezerw Ropy (SPR). W efekcie amerykańskie rezerwy spadły poniżej 300 mln baryłek, to poziomy najniższe od lat 80. XX wieku, gdy rezerwy tworzono po embargo z lat 70. Brak „poduszki bezpieczeństwa” w postaci SPR sprawia, że rynek paliw pozostanie wyjątkowo podatny na ewentualne szoki podażowe na Bliskim Wschodzie pod koniec roku. Biorąc pod uwagę planowane wypuszczanie rezerw na rynek, pozostaje nam ok. 10-12 tygodni, zanim spadną one do krytycznego poziomu z punktu bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych. Co to oznacza dla kierowców? Splot rządowej obniżki podatku VAT oraz spadków cen ropy na giełdach światowych stwarza idealne okno do tańszego tankowania w drugiej połowie sierpnia. Należy jednak pamiętać o sztywnym terminie wyjścia z programu, od 1 września stawki podatkowe wracają do normy, co przy uszczuplonych rezerwach w USA może szybko przełożyć się na ponowne wzrosty cen na stacjach. Michał Stajniak, CFA Wicedyrektor Działu Analiz XTB michal.stajniak@xtb.pl



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