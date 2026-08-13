PILNE: Inflacja PPI poniżej prognoz 🗽 US500 reaguje

Inflacja cen produkcji (PPI) z USA wskazała za lipiec na 4,7% r/r wobec 4,9% prognoz i 5,5% w czerwcu. Indeks PPI dla popytu finalnego w lipcu pozostał bez zmian (0,0% m/m), po spadku o 0,1% w czerwcu i wzroście o 0,5% w maju. Jednocześnie dynamika roczna utrzymała się na wysokim poziomie.
Obraz nadal pozostaje jednak bardziej inflacyjny. PPI z wyłączeniem żywności, energii i usług handlowych wzrósł o 0,4% m/m i 4,7% r/r, przyspieszając z zaledwie 0,1% m/m w czerwcu. Sugeruje to, że zerowy odczyt headline w dużej mierze wynikał z presji dezinflacyjnej w wybranych kategoriach towarowych.
- Towary były głównym hamulcem dla PPI – ich ceny spadły o 0,7% m/m, po spadku o 1,4% w czerwcu. Kluczowe znaczenie miała energia (-3,1%), w tym przede wszystkim benzyna (-5,7%). Żywność potaniała o 0,9%, natomiast ceny towarów po wyłączeniu żywności i energii wzrosły nieznacznie o 0,1%.
- Usługi generują presję cenową. Ceny usług dla popytu finalnego wzrosły o 0,2% m/m, a usługi z wyłączeniem handlu, transportu i magazynowania aż o 0,6%. Szczególnie mocno wyróżniało się zarządzanie portfelem (+6,5%), podczas gdy transport samochodowy towarów potaniał o 1,8%.
- Koszty budownictwa były kolejnym silnym komponentem wzrostowym, rosnąc w lipcu o 2,2% m/m. W połączeniu z utrzymującą się presją w usługach pokazuje to, że dezinflacja nie jest równomiernie rozłożona w gospodarce.
- Makroekonomicznie raport daje mieszany sygnał: headline PPI wygląda korzystnie z punktu widzenia krótkoterminowej presji inflacyjnej, ale 4,7% r/r na poziomie bazowym oraz mocny wzrost części usług nie pozwalają mówić o szerokim wygaszeniu presji cenowej. Lipcowy odczyt jest więc bardziej historią o spadku cen energii niż o jednoznacznym przełomie dezinflacyjnym.
Wykres US500 (interwał M1)
Kontrakt na S&P 500 szybko wymazał początkowe odbicie po danych PPI.
Źródło: xStation5
Źródło: XTB Research
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