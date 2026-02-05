Kawa spada 4% na fali prognoz opadów w Brazylii📉

Kontrakty na kawę Arabica na ICE (COFFEE) spadają dziś do 300 USD za tonę i powiększają wyprzedaż względem szczytów do ok. 40%. Warunki pogodowe w Brazylii poprawiły się na tyle, że rynek szybko zdyskontował mniejsze ryzyko dla upraw. W efekcie widzimy kontynuowane, mocne spadki, wzmacniane przez solidne dane eksportowe z Azji.
-
Kluczowym czynnikiem są informacje pogodowe z Brazylii: w pasie kawowym odnotowano obfite opady korzystne dla plantacji, co ograniczyło obawy o suszę.
-
Minas Gerais, główny region produkcji Arabiki, otrzymał w ostatnim tygodniu blisko 70 mm deszczu, co odpowiada około 117% średniej sezonowej.
-
Według aktualizacji meteorologicznych opady były dobrze rozłożone w głównych obszarach rolniczych Brazylii, a prognozy na kolejne 10 dni wskazują na częste deszcze, miejscami burzowe.
-
Weekendowe opady złagodziły obawy o niedobory wody w lokalnych obszarach, które w ostatnich tygodniach doświadczały bardziej suchych warunków.
-
Skumulowana wilgotność jest oceniana jako wystarczająca do podtrzymania długoterminowego rozwoju upraw, choć część agronomów podkreśla, że ryzyka pogodowe nie zniknęły całkowicie.
-
Dodatkową presję na ceny wywierały dane eksportowe z głównych producentów azjatyckich: Wietnam wyeksportował 147 tys. ton kawy Robusta, nieco więcej niż rok wcześniej.
-
W grudniu eksport Robusty z Wietnamu wzrósł ponad dwukrotnie do 180 tys. ton, a sygnały z Sumatry (kluczowy region robusty w Indonezji) również wskazują na mocny eksport.
Źródło: xStation5
