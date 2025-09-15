Kawa zyskuje 6%; najdroższa o kwietnia ☕️ 📈

Kontrakty na arabikę przedłużają piątkowe odbicie o blisko 6%, wynosząc kurs powyżej kluczowej strefy oporu (402-410). Susza w będącej największym producentem kawy na świecie Brazylii na nowo rozbudza obawy o podaż, które wywindowały cenę surowca na giełdzie w Nowym Jorku powyżej 4 dolarów za funta po raz pierwszy od kwietnia 2025 roku.

Zmagająca się z suszą Brazylia była w ostatnich miesiącach głównym źródłem presji wzrostowej na kawie, a sprzeczne prognozy pogody na najbliższe tygodnie stawiają pod znakiem zapytania nad zbiorami w okresie wrzesień-listopad. O ile Climatempo przewiduje powrót intensywnych opadów, to zdaniem innych źródeł ryzyko suszy w pasie arabiki jest wciąż zbyt wysokie, aby nie martwić się o podaż.

W grę wchodzą również czynniki pozaklimatyczne. Po pierwsze Brazylia została wykluczona z ulg celnych na kawę w związku z rozkładem relacji dyplomatycznych z USA po skazaniu Jaira Bolsonaro, dlatego też kawa wciąż podlega 50-procentowym cłom wzajemnym. Cenę kawy winduje również dynamiczna aprecjacja reala brazylijskiego, który umocnił się od początku roku względem dolara o 14%.

COFFEE znajduje się najwyżej od kwietnia 2025 roku, zbliżając się do styczniowych maksimów. Na niebiesko odwrócony kurs USDBRL, najwyżej od czerwca 2024. Źródło: xStation5