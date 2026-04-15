Francuski koncern luksusowy Kering (KER.FR) opublikował wyniki za pierwszy kwartał 2026 roku, które rozczarowały inwestorów i analityków. Przychody grupy wyniosły 3,57 mld euro, co oznacza spadek o 6,2% rok do roku w ujęciu raportowanym, przy zerowym wzroście na bazie porównywalnej. Akcje Kering zanurkowały o ponad 10% na paryskiej giełdzie, dołączając do fali przeceny w całym europejskim sektorze luksusowym.

Głównym ciężarem wyników pozostaje Gucci – flagowa marka grupy – której przychody spadły o 14,3% do 1,35 mld euro, a w ujęciu organicznym o 8%, przy konsensusie analityków zakładającym -4,3%. Berenberg wprost wskazał, że chińscy klienci Gucci są wciąż o kilkanaście procent poniżej poziomów z poprzednich lat, a odbudowa marki w kluczowym dla luksusu regionie pozostaje bardzo powolna. Jedynym jasnym punktem geograficznym była Ameryka Północna, która odnotowała wzrost w wysokim jednocyfrowym zakresie. Źródło: Relacje Inwestorskie Kering

Jasnym punktem w całościowym raporcie były biżuteria i okulary. Dywizja Kering Jewelry osiągnęła rekordowe przychody kwartalne na poziomie 269 mln euro (+22% porównywalnie), a Kering Eyewear zaraportował swój najwyższy wynik w historii – 489 mln euro (+7% porównywalnie). Wzrost odnotowały też marki takie jak Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga i Brioni, szczególnie dzięki popytowi w Ameryce Północnej. Źródło: Relacje Inwestorskie Kering

Dodatkowym czynnikiem obciążającym wyniki był konflikt na Bliskim Wschodzie, który od końca lutego istotnie zakłócił ruch turystyczny i wydatki konsumentów w regionie. Sprzedaż detaliczna Kering na Bliskim Wschodzie spadła o 11% w kwartale, a CFO Armelle Poulou oszacowała negatywny wpływ konfliktu na ok. 1 punkt procentowy wzrostu porównywalnego w całym kwartale. Spółka podkreśliła, że Bliski Wschód odpowiada za ok. 5% jej przychodów detalicznych i uważnie monitoruje dalszy rozwój sytuacji.

Nowy CEO Luca de Meo zapowiedział, że „odbudowa Gucci jest w toku" i przedstawi pełny plan strategiczny podczas Dnia Rynków Kapitałowych w Florencji już w czwartek. Analitycy Citi określili wyniki za Q1 jako „drugorzędne" wobec oczekiwanego roadshow „ReconKering", a Barclays zauważył, że strategiczny reset marki zaczyna przynosić pierwsze efekty w Ameryce Północnej. Rynek czeka teraz na konkretne sygnały, że długo oczekiwane ożywienie w Gucci – i w całej grupie – jest kwestią miesięcy, a nie lat.

Akcje Kering pozostają w wyraźnym trendzie spadkowym na interwale dziennym: kurs 251,60 znajduje się istotnie poniżej EMA(100) = 270,30 i EMA(200) = 266,25, co potwierdza dominację podaży. Ostatnia sesja przyniosła zakres 250,60–265,15 przy otwarciu 263,80 i zamknięciu blisko minimów, co wskazuje na utrzymującą się presję sprzedających. Najbliższe wsparcie widać w strefie 250–252 (lokalne minimum 250,60); jego wybicie otwiera przestrzeń w kierunku kolejnych okrągłych poziomów 240/220 widocznych na skali. Po stronie oporu kluczowa jest konfluencja EMA(200)/EMA(100) w przedziale 266–270; wybicie i utrzymanie powyżej tej strefy sygnalizowałoby poprawę sentymentu i potencjał korekty w kierunku 300. Do czasu odzyskania tych średnich bazowym scenariuszem pozostaje trend spadkowy, a ewentualne odbicia mogą być traktowane jako ruchy korekcyjne.

Źródło: xStation