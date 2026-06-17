Kevin Warsh prowadzi konferencję prasową 📉 Dolar zyskuje, akcje próbują odwrócić spadki

Rozpoczęła się pierwsza konferencja prasowa Kevina Warsha w roli przewodniczącego Fed. W jej trakcie US500 próbuje odwrócić początkowe spadki po decyzji, a dolar pozostaje zdecydowanie mocniejszy.
- Warsh na samym początku przyznał, że inflacja wciąż znajduje się wyraźnie powyżej celu Rezerwy Federalnej wynoszącego 2%.
- Podkreślił również, że na obecnym etapie cyklu gospodarczego narzędzie forward guidance nie jest szczególnie użyteczne.
- Dotychczasowy przebieg konferencji trudno uznać za gołębi. Wręcz przeciwnie, wypowiedzi Warsha pozwalają dolarowi utrzymać umocnienie wypracowane po publikacji wyraźnie jastrzębiego wykresu punktowego (dot plot).
- Warsh wskazuje, że Fed powoła nowe zespoły, by dokonać aktualizacji sytuacji w kluczowych obszarach gospodarki i próbuje wskazać, że ocena przyszłej polityki zawarta w tzw. dot-plocie jest "miękka" i nie sugeruje, że Rezerwa Federalna będzie czuć się zobowiązana, by jej nie zmieniać (lekko gołębi sygnał).
Komentarze Warsha
- Cel inflacyjny na poziomie 2% nie będzie przedmiotem prac zespołu ds. inflacji. Inflacja na poziomie 2% jest od dawna obowiązującym celem Rezerwy Federalnej.
- Nie widzę powodu, aby wracać do dyskusji o celu inflacyjnym, dopóki nie osiągniemy poziomu 2%. Mamy zarówno narzędzia, jak i determinację, aby sprowadzić inflację do 2%.
- Zrezygnowaliśmy z forward guidance.
- Zespół ds. danych przeanalizuje nowe źródła danych oraz możliwe zmiany metodologiczne, a zespół ds. produktywności i zatrudnienia oceni wpływ sztucznej inteligencji oraz innych technologii ogólnego zastosowania.
- Zespół ds. ram inflacyjnych przeanalizuje czynniki stojące za inflacją.
- Członkowie Fed nie czują się związani własnymi projekcjami ze „wykresu punktowego”. Nie dostrzegłem też szczególnie silnego przekonania stojącego za przedstawionymi prognozami.
- Projekcje w dot plocie zostały sporządzone ołówkiem z bardzo dużą gumką do ścierania. Jeśli chodzi o przyszłość wykresu punktowego, właśnie temu ma służyć powołany przez nas zespół roboczy.
- Polityka Fed wydaje się restrykcyjna wobec rynku mieszkaniowego, ale nie wobec rynków finansowych.
- Wciąż mamy do wykonania pracę w obszarze przywracania stabilności cen, będziemy starać się poprawić sposób zbierania danych, jestem otwarty na nowe metody i dane.
- Żaden z 19 uczestników posiedzenia nie uważał dziś, że konieczne jest dalsze zacieśnienie polityki monetarnej.
- Jesteśmy w stanie mierzyć stronę popytową rewolucji związanej ze sztuczną inteligencją, natomiast mam znacznie mniej pewności co do wpływu po stronie podaży.
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Źródło: xStation5
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