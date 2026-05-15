Kevin Warsh przed największym testem Fed. Trump chce cięć stóp, inflacja mówi „nie”

Objęcie stanowiska przewodniczącego Fed przez Kevin Warsh otwiera nowy rozdział w polityce monetarnej USA, ale jednocześnie stawia go w niezwykle trudnym położeniu. Od wielu miesięcy Donald Trump otwarcie domagał się natychmiastowych obniżek stóp procentowych, argumentując, że koszt pieniądza pozostaje zbyt wysoki i hamuje gospodarkę. Problem polega jednak na tym, że rzeczywistość makroekonomiczna nie daje dziś Fedowi większego pola manewru.

Ostatnie odczyty inflacji CPI i PPI za kwiecień okazały się wyższe nawet od już podniesionych prognoz ekonomistów, co tylko potwierdziło, że presja inflacyjna w amerykańskiej gospodarce pozostaje silna. W takich warunkach szybkie cięcia stóp procentowych byłyby trudne do uzasadnienia ekonomicznie i mogłyby zostać odebrane jako decyzja polityczna, a nie merytoryczna.

To właśnie tutaj pojawia się największe ryzyko dla Warsha. Gdyby nowy szef Fed próbował odwdzięczyć się Trumpowi za polityczne wsparcie i forsował obniżki stóp mimo utrzymującej się inflacji, naraziłby się na zarzuty o utratę niezależności banku centralnego. Dla rynku byłby to sygnał, że Fed zaczyna kierować się oczekiwaniami Białego Domu, a nie danymi makroekonomicznymi. Taki scenariusz mógłby podważyć wiarygodność całej instytucji.

Co więcej, nawet sam przewodniczący Fed nie ma pełnej swobody działania. Decyzje dotyczące stóp procentowych podejmuje cały FOMC, a więc również pozostali gubernatorzy i prezesi regionalnych banków Fed. Oznacza to, że Warsh nie będzie mógł samodzielnie przeforsować obniżek, jeśli reszta decydentów uzna, że inflacja pozostaje zbyt wysoka.

Znacznie bardziej prawdopodobne wydaje się więc, że Warsh spróbuje ograniczać rolę Fed w inny sposób, poprzez dalsze zmniejszanie bilansu banku centralnego. To temat, o którym mówił wielokrotnie jeszcze przed nominacją. Warsh od dawna krytykuje ogromny wzrost aktywów Fed po kryzysach ostatnich lat i uważa, że bank centralny zbyt mocno ingerował w rynek finansowy.

Jednak także tutaj sytuacja geopolityczna komplikuje działania nowego przewodniczącego. Trwający konflikt w Zatoce Perskiej utrzymuje ceny ropy i energii na podwyższonych poziomach, co automatycznie działa proinflacyjnie. Dopóki ceny surowców energetycznych pozostają wysokie, Fed będzie miał ograniczoną możliwość luzowania polityki monetarnej bez ryzyka ponownego przyspieszenia inflacji. Rynek obligacji już teraz sygnalizuje obawy o utrzymanie wysokiej inflacji i wyższych rentowności w dłuższym terminie.

Warsh wchodzi więc do Fed w momencie wyjątkowo trudnym, między polityczną presją ze strony Trumpa a twardymi realiami inflacyjnymi. Bardzo szybko okaże się, czy będzie przede wszystkim lojalnym nominatem prezydenta, czy jednak niezależnym strażnikiem stabilności monetarnej USA.

