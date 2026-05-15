PULS GPW: Odwrót szerokiego rynku, obawy o inflacje i realizacja zysków

Szeroki rynek cofa się po fali wzrostów - spadki widać na niemal wszystkich głównych indeksach Europy, w tym w Polsce. Kontrakty na W20 tracą blisko 2%.
Spotkanie Xi–Trump nie zapowiada zmiany kursu w relacjach między mocarstwami; wygląda raczej na podtrzymanie status quo. Sytuacja pogarsza się natomiast na Bliskim Wschodzie, gdzie rozejm i perspektywy pokoju stają się coraz bardziej kruche.
Rynek zaczyna zmieniać nastawienie do inflacji. Inwestorzy przestali dostrzegać perspektywy obniżek stóp procentowych w USA, a coraz większa część rynku zaczyna dyskontować podwyżki w drugiej połowie roku.
W Polsce Sejm po raz trzeci uchwalił pakiet regulacji dotyczących handlu kryptowalutami. Ustawa po raz kolejny trafi do podpisu na biurko prezydenta Karola Nawrockiego.
Nasila się spór między premierem a prezesem NBP. Donald Tusk odrzucił nominację Marty Kightley na członka zarządu NBP; do tej pory pełniła ona funkcję wiceprezesa.
Dane makroekonomiczne:
- Ostateczne dane o inflacji okazały się zgodne z oczekiwaniami. Wzrost roczny indeksu w kwietniu wyniósł 3,2% r/r oraz 0,6% m/m.
- O godzinie 14:00 zostaną opublikowane dane dotyczące salda rachunku bieżącego oraz bilansu towarowego za marzec.
W20 (D1)
Kurs porusza się w zwężającym się kanale konsolidacji. Jak dotąd popyt broni istotnej strefy wsparcia w okolicy ~3490, jednak odbicia pozostają płytkie i wyraźnie poniżej lokalnego szczytu na poziomie 3680. Źródło: xStation5
Wiadomości ze spółek:
- Dino Polska (DNP.PL): Polska sieć sklepów detalicznych zaskakuje wynikami — kurs rośnie o ponad 15%. Spółka niespodziewanie zwiększyła zysk netto do 316 mln zł, a przychody do 8,43 mld zł.
- Niewiadów (GNS.PL): Spółka podpisała porozumienie o współpracy ze słowacką firmą ZTS. Ma ono na celu stworzenie podstaw do kooperacji przy produkcji amunicji oraz systemów artyleryjskich. Spółka traci 2%.
- Benefit Systems (BFT.PL): Zysk netto spółki wzrósł w I kw. 2026 r. o blisko 400%, osiągając 229 mln zł. Zarząd podtrzymał ambitne prognozy rozwoju, w tym zamiar wydania 70 tys. kart w Turcji. Spółka zyskuje ok. 5%.
- KGHM (KGH.PL): Producent miedzi i srebra traci ponad 7%. To wypadkowa realizacji zysków po niedawnym wzroście oraz presji na rentowność spółki wynikającej z CAPEX-u sięgającego aż 4 mld zł.
