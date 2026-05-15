PULS GPW: Odwrót szerokiego rynku, obawy o inflacje i realizacja zysków

Szeroki rynek cofa się po fali wzrostów - spadki widać na niemal wszystkich głównych indeksach Europy, w tym w Polsce. Kontrakty na W20 tracą blisko 2%.

Spotkanie Xi–Trump nie zapowiada zmiany kursu w relacjach między mocarstwami; wygląda raczej na podtrzymanie status quo. Sytuacja pogarsza się natomiast na Bliskim Wschodzie, gdzie rozejm i perspektywy pokoju stają się coraz bardziej kruche.

Rynek zaczyna zmieniać nastawienie do inflacji. Inwestorzy przestali dostrzegać perspektywy obniżek stóp procentowych w USA, a coraz większa część rynku zaczyna dyskontować podwyżki w drugiej połowie roku.

W Polsce Sejm po raz trzeci uchwalił pakiet regulacji dotyczących handlu kryptowalutami. Ustawa po raz kolejny trafi do podpisu na biurko prezydenta Karola Nawrockiego.

Nasila się spór między premierem a prezesem NBP. Donald Tusk odrzucił nominację Marty Kightley na członka zarządu NBP; do tej pory pełniła ona funkcję wiceprezesa.

Dane makroekonomiczne:

Ostateczne dane o inflacji okazały się zgodne z oczekiwaniami. Wzrost roczny indeksu w kwietniu wyniósł 3,2% r/r oraz 0,6% m/m.

O godzinie 14:00 zostaną opublikowane dane dotyczące salda rachunku bieżącego oraz bilansu towarowego za marzec.

W20 (D1)

Kurs porusza się w zwężającym się kanale konsolidacji. Jak dotąd popyt broni istotnej strefy wsparcia w okolicy ~3490, jednak odbicia pozostają płytkie i wyraźnie poniżej lokalnego szczytu na poziomie 3680. Źródło: xStation5

Wiadomości ze spółek: