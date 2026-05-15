Przegląd rynkowy: Akcje i metale cofają się na koniec szczytu Trump-XI 📉 Dolar znów na fali (15.05.2026)

📉 Rynki i spółki:
Sentyment rynkowy: Pesymizm pogłębia się wraz z tym jak inwestorzy zaczynają wyceniać "ból i ryzyka" wynikające z przedłużającego się impasu na linii USA-Iran, spychając na dalszy plan mocne dane o zyskach spółek. Rosnące koszty energii i skokowe odczyty inflacji na nowo rozbudziły obawy przed stagflacją, szczególnie w ośrodkach o dużej koncentracji przemysłu, takich jak Niemcy i Francja. Tam apetyt na ryzyko wyparował, mimo sygnałów o odporności sektora korporacyjnego.
Indeksy: Kontrakty terminowe na europejskie indeksy handlują na głębokim minusie. Największe straty odnotowuje polski WIG20 (W20: -1,8%), włoski FTSE MIB (ITA40: -1,6%) oraz francuski CAC40 (FRA40: -1,6%). Kontrakty na szeroki Euro Stoxx 50 (EU50) oraz brytyjski FTSE 100 (UK100) tracą po około 1,4%. Rynek szwajcarski wykazuje pewną odporność (SUI20: -0,2%) dzięki wysokiej koncentracji defensywnych spółek z sektora ochrony zdrowia i dóbr konsumpcyjnych.
Kluczowe spółki: Europejskie indeksy zostały pociągnięte w dół przez 4,3-procentowe tąpnięcie w sektorze surowcowym oraz gwałtowną wyprzedaż technologii. Firmy półprzewodnikowe, takie jak ASML i Aixtron, spadły odpowiednio o 4,6% i 7,3%. Główne banki i giganci dóbr luksusowych jak LVMH również tracą, natomiast włoski producent chipów Technoprobe okazał się rzadkim jasnym punktem, rosnąc o ok. 30% po znaczącej podwyżce prognoz na 2026 rok.
HSBC poczynił niewielkie postępy w realizacji planu zainwestowania 4 miliardów dolarów w fundusze kredytów prywatnych (private credit). Bank mierzy się ze stratą rzędu 400 milionów dolarów z tytułu „złej pożyczki” powiązanej z upadłą brytyjską firmą. Pomimo rewizji apetytu na ryzyko w obliczu zmienności rynkowej, HSBC podtrzymuje chęć rywalizacji w tej klasie aktywów.
Akcje Delivery Hero wybiły o nawet 40% po rezygnacji dyrektora generalnego Niklasa Östberga i wejściu do spółki inwestora aktywisty. Rynki spodziewają się „rozmontowania” grupy, a konkretnie potencjalnej sprzedaży kluczowego biznesu w Korei Południowej. Takie zbycie aktywów postrzegane jest jako niezbędne do uregulowania nadchodzących terminów zapadalności obligacji o wartości 2,25 mld euro oraz odblokowania wartości dla akcjonariuszy.
BP rozważa sprzedaż swoich aktywów gazu ziemnego w Egipcie, podczas gdy nowa dyrektor generalna, Meg O'Neill, dąży do redukcji zadłużenia i skupienia się na najbardziej rentownych projektach. Choć gigant zainwestował w Egipcie 35 miliardów dolarów w ciągu sześciu dekad, jego lokalna produkcja spadła o blisko 60% od 2023 roku, co skłoniło firmę do strategicznej reewaluacji swoich udziałów w regionie Morza Śródziemnego.
Waluty (FX): Indeks dolara amerykańskiego (USDIDX) kontynuuje wzrosty piątą sesję z rzędu, gwałtownie rosnąc o 0,2% w obliczu braku realnego postępu w sprawie wojny w Iranie po szczycie Trump-Xi. Najbardziej tracą waluty ryzykowne (AUDUSD: -0,8%, NZDUSD: -0,7%). Jen japoński jest najmniej zmienny (USDJPY: +0,07%). Kurs EURUSD spadł o 0,2% do poziomu 1,165.
Metale szlachetne: Przechodzą gwałtowną korektę w dół ze względu na siłę dolara amerykańskiego. GOLD tanieje o 2% do 4560 USD za uncję, podczas gdy SILVER nurkuje o 5,7% do około 79 USD za uncję.
Kryptowaluty: Również doświadczają szerokiej wyprzedaży, zarówno główne, jak i mniejsze tokeny. Bitcoin traci 0,8%, spadając do 80 800 USD, podczas gdy Ethereum zniżkuje o 1,5% do poziomu 2265 USD.
🌍 Gospodarka i polityka:
Nowa „autostrada” dla ropy: Zjednoczone Emiraty Arabskie przyspieszają budowę drugiego rurociągu zachód-wschód, aby ominąć Cieśninę Ormuz. Ten krytyczny projekt infrastrukturalny ma na celu zabezpieczenie eksportu ropy w obliczu trwającej irańskiej blokady, umożliwiając ZEA transport surowca bezpośrednio do Zatoki Omańskiej i ominięcie niestabilnego korytarza żeglugowego.
Pat dyplomatyczny: Prezydent Trump i Xi Jinping zakończyli szczyt w Pekinie, podkreślając obopólną chęć zakończenia wojny w Iranie i utrzymania drożności Cieśniny Ormuz, choć Chiny opierają się przed wzięciem na siebie odpowiedzialności za rozwiązanie kryzysu. Trump oświadczył, że USA „nie potrzebują Cieśniny Ormuz”, podczas gdy Pekin przedkłada „strategiczną stabilność” i handel nad bezpośrednią interwencję.
Zwrot energetyczny: Sekretarz skarbu Bessent oczekuje, że Chiny wykorzystają swoją dźwignię finansową i zależność od bliskowschodniej ropy, aby wywrzeć „zakulisową” presję na Teheran. Jednocześnie Pekin zwraca się ku „stabilnemu” amerykańskiemu LNG, co paradoksalnie zacieśnia dwustronne relacje z USA w czasie, gdy narody uciekają od zmienności na Bliskim Wschodzie.
Nominat Trumpa w Fed rezygnuje: Członek Rady Gubernatorów Fed, Stephen Miran, złożył rezygnację, popierając nadchodzącego przewodniczącego Kevina Warsha, jego „wąski mandat” oraz plany agresywnej redukcji sumy bilansowej. Miran, będący stałym dysydentem w Radzie, naciskał na wcześniejsze obniżki stóp i politykę wybiegającą w przyszłość, wskazując na deregulację i imigrację jako kluczowe siły dezinflacyjne, które Fed musi lepiej uwzględniać w swoich modelach monetarnych.
Nowy szef Fed: Kevin Warsh zastępuje Jerome'a Powella na stanowisku przewodniczącego Fed w burzliwym okresie przejściowym. Przy inflacji na poziomie 3,8% i rentownościach 30-letnich obligacji przekraczających 5%, Warsh dziedziczy restrykcyjny klimat inflacyjny napędzany szokami geopolitycznymi. Musi przywrócić stabilność cen, jednocześnie nawigując w otoczeniu ogromnego długu publicznego i trudnego dziedzictwa ery Powella.
