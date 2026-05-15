Przegląd rynkowy: Akcje i metale cofają się na koniec szczytu Trump-XI 📉 Dolar znów na fali (15.05.2026)

Sentyment rynkowy: Pesymizm pogłębia się wraz z tym jak inwestorzy zaczynają wyceniać "ból i ryzyka" wynikające z przedłużającego się impasu na linii USA-Iran, spychając na dalszy plan mocne dane o zyskach spółek. Rosnące koszty energii i skokowe odczyty inflacji na nowo rozbudziły obawy przed stagflacją, szczególnie w ośrodkach o dużej koncentracji przemysłu, takich jak Niemcy i Francja. Tam apetyt na ryzyko wyparował, mimo sygnałów o odporności sektora korporacyjnego.

Indeksy: Kontrakty terminowe na europejskie indeksy handlują na głębokim minusie. Największe straty odnotowuje polski WIG20 (W20: -1,8%), włoski FTSE MIB (ITA40: -1,6%) oraz francuski CAC40 (FRA40: -1,6%). Kontrakty na szeroki Euro Stoxx 50 (EU50) oraz brytyjski FTSE 100 (UK100) tracą po około 1,4%. Rynek szwajcarski wykazuje pewną odporność (SUI20: -0,2%) dzięki wysokiej koncentracji defensywnych spółek z sektora ochrony zdrowia i dóbr konsumpcyjnych.

Kluczowe spółki: Europejskie indeksy zostały pociągnięte w dół przez 4,3-procentowe tąpnięcie w sektorze surowcowym oraz gwałtowną wyprzedaż technologii. Firmy półprzewodnikowe, takie jak ASML i Aixtron, spadły odpowiednio o 4,6% i 7,3%. Główne banki i giganci dóbr luksusowych jak LVMH również tracą, natomiast włoski producent chipów Technoprobe okazał się rzadkim jasnym punktem, rosnąc o ok. 30% po znaczącej podwyżce prognoz na 2026 rok.

HSBC poczynił niewielkie postępy w realizacji planu zainwestowania 4 miliardów dolarów w fundusze kredytów prywatnych (private credit). Bank mierzy się ze stratą rzędu 400 milionów dolarów z tytułu „złej pożyczki” powiązanej z upadłą brytyjską firmą. Pomimo rewizji apetytu na ryzyko w obliczu zmienności rynkowej, HSBC podtrzymuje chęć rywalizacji w tej klasie aktywów.

Akcje Delivery Hero wybiły o nawet 40% po rezygnacji dyrektora generalnego Niklasa Östberga i wejściu do spółki inwestora aktywisty. Rynki spodziewają się „rozmontowania” grupy, a konkretnie potencjalnej sprzedaży kluczowego biznesu w Korei Południowej. Takie zbycie aktywów postrzegane jest jako niezbędne do uregulowania nadchodzących terminów zapadalności obligacji o wartości 2,25 mld euro oraz odblokowania wartości dla akcjonariuszy.

BP rozważa sprzedaż swoich aktywów gazu ziemnego w Egipcie, podczas gdy nowa dyrektor generalna, Meg O'Neill, dąży do redukcji zadłużenia i skupienia się na najbardziej rentownych projektach. Choć gigant zainwestował w Egipcie 35 miliardów dolarów w ciągu sześciu dekad, jego lokalna produkcja spadła o blisko 60% od 2023 roku, co skłoniło firmę do strategicznej reewaluacji swoich udziałów w regionie Morza Śródziemnego.

Waluty (FX): Indeks dolara amerykańskiego (USDIDX) kontynuuje wzrosty piątą sesję z rzędu, gwałtownie rosnąc o 0,2% w obliczu braku realnego postępu w sprawie wojny w Iranie po szczycie Trump-Xi. Najbardziej tracą waluty ryzykowne (AUDUSD: -0,8%, NZDUSD: -0,7%). Jen japoński jest najmniej zmienny (USDJPY: +0,07%). Kurs EURUSD spadł o 0,2% do poziomu 1,165.

Metale szlachetne: Przechodzą gwałtowną korektę w dół ze względu na siłę dolara amerykańskiego. GOLD tanieje o 2% do 4560 USD za uncję, podczas gdy SILVER nurkuje o 5,7% do około 79 USD za uncję.