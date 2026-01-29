KGHM napędza hossę w Polsce 🔎W20 najwyżej od stycznia 2008 roku📈

Kontrakty na WIG20 (W20) rosną dziś powyżej 3450 punktów, czyli do poziomów niewidzianych od stycznia 2008 roku. Wskaźnik RSI wzrósł do 77, sugerując poziomy bliskie wykupienia. Na przestrzeni ostatnich 18 lat, indeks trzykrotnie reagował odbiciem z poziomów 1200 punktów. Od ostatniego, głębokiego spadku z 2022 roku wzrósł o blisko 250%. Aktualnie hossę napędzają m.in. rosnące walory KGHM (KGH.PL). Spółka odnotuje rekordowe zyski dzięki rosnącym cenom srebra i miedzi na globalnych rynkach, co 'popycha' szeroki rynek do 'repricingu' biznesu polskiego giganta rynku metali.

Indeks średnich spółek mWIG40 w ciągu ostatnich 5 lat wzrósł o prawie 120%, wobec 75% wzrostu częściej 'obstawianego' przez instytucje i globalne napływy kapitału WIG20, sugerując rosnące zainteresowanie rynkiem akcji wśród Polaków.

Największym czynnikiem 'wzrostowym' w średnim terminie może okazać się zawieszenie broni i pokój na Ukrainie. Jednak rozwiązanie to nie wydaje się bliskie, po tym jak trójstronne rozmowy z udziałem USA potwierdziły, że los Donbasu pozostaje kluczową kwestią niezgody. Ukraina nie chce oddać Rosji kontroli nad silnie ufortyfikowanym pasem umocnień na wschodzie. Wykres W20 (interwał W1) Źródło: xStation5 Akcje KGHM Polska Miedź rosną dziś o 9% do niemal 400 PLN za walor i stają się trzecią, największą spółką na polskim parkiecie. Źródło: xStation5

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.