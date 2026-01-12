Komentarz Giełdowy: Banki pod lupą, Fed pod presją. Startuje sezon wyników w USA

Ten tydzień oficjalnie otwiera sezon wyników kwartalnych w Stanach Zjednoczonych. Tradycyjnie na pierwszy plan wchodzą duże amerykańskie banki, które wyznaczą ton nastrojom inwestorów na kolejne tygodnie. W tym roku tło rynkowe jest wyjątkowo złożone, ponieważ obok wyników finansowych coraz większe znaczenie zyskują czynniki polityczne, a relacje pomiędzy Rezerwą Federalną a Białym Domem stają się istotnym elementem wyceny spółek.

Obecny konflikt pomiędzy jeszcze urzędującym przewodniczącym Fed a administracją otwiera nowy front niepewności. Sytuacja ta zwiększa zmienność na rynkach i powoduje, że inwestorzy bacznie obserwują zarówno sektor finansowy, jak i technologiczny. Choć formalna droga do ewentualnego odwołania Jerome’a Powella jest bardzo długa, samo pojawienie się napięć w tej przestrzeni sprzyja krótkoterminowym zawirowaniom oraz podnosi ryzyko reakcji rynkowych opartych na emocjach i spekulacjach.

W centrum uwagi inwestorów znajdą się jednak nie tylko liczby raportowane w wynikach kwartalnych, ale przede wszystkim komentarze zarządów dotyczące perspektyw dalszego rozwoju firm. Forward guidance, czyli prognozy i wizje zarządów, może w tym sezonie okazać się kluczowym czynnikiem wpływającym na wyceny spółek. Inwestorzy coraz bardziej koncentrują się na tym, jak firmy widzą swoją przyszłość i jakie kroki planują podjąć, aby utrzymać lub zwiększyć tempo wzrostu.

Szczególną uwagę należy zwrócić na przedsiębiorstwa z dużą ekspozycją na sztuczną inteligencję. Rynek coraz częściej ostrzega przed potencjalną „bańką AI”, co oznacza, że tegoroczny sezon wyników może być dla takich spółek testem jeszcze bardziej rygorystycznym niż w przeszłości. Inwestorzy będą analizować wyniki dwu, a nawet trzykrotnie, sprawdzając, czy solidne fundamenty podtrzymują wysoki wzrost i czy zapowiedzi rozwojowe są realistyczne. Mimo rosnącego sceptycyzmu wyniki wielu firm mogą pokazać, że wzrost pozostaje trwały, a potencjał AI jest wciąż duży.

W dłuższej perspektywie również sektor bankowy może skorzystać na ekspansji AI, ponieważ rośnie popyt na finansowanie rozbudowy centrów danych i infrastruktury technologicznej, co tworzy nowe możliwości dla kredytów inwestycyjnych o wielomiliardowej wartości. Banki, które teraz skupiają się na zarządzaniu ryzykiem i utrzymaniu stabilności bilansów, mogą w przyszłości stać się kluczowymi beneficjentami rozwoju AI.

Na krótszym horyzoncie głównym czynnikiem zwiększającym zmienność pozostają napięcia polityczne, niepewność wokół Fed oraz globalne uwarunkowania makroekonomiczne. To sprawia, że zarówno spółki bankowe, jak i technologiczne mogą doświadczać większych wahań kursów, niezależnie od fundamentów wynikających z raportów kwartalnych.

Nadchodzący sezon wyników w USA będzie testem dla spółek technologicznych i finansowych. Inwestorzy skupią się nie tylko na liczbach, ale przede wszystkim na wizjach zarządów i planach dalszego rozwoju. Firmy mocno eksponowane na sztuczną inteligencję znajdą się pod szczególnym nadzorem rynku, jednak solidne fundamenty i rosnący potencjał technologii wskazują, że ich wzrost pozostaje realny i trwały. Banki, mimo krótkoterminowej zmienności wynikającej z napięć politycznych i makroekonomicznych, w dłuższej perspektywie mogą czerpać korzyści z boomu inwestycji w infrastrukturę technologiczną, co stwarza przestrzeń do stabilnego i zrównoważonego wzrostu.

Na godzinę 17:10 SP500 oscyluje wokół zera, a Nasdaq rośnie o 0,15%.

Mikołaj Sobierajski

Analityk Rynku Akcji XTB