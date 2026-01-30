Komentarz Giełdowy: Big Techy, rekordowy Capex i Fed. Tydzień próby dla rynku

Miniony tydzień na rynkach finansowych upłynął pod wyraźnym znakiem sezonu wyników w USA oraz komunikacji ze strony Rezerwy Federalnej. Fed, zgodnie z oczekiwaniami rynku, utrzymał stopy procentowe na dotychczasowym poziomie, ale kluczowy był nie sam brak zmian, lecz ton przekazu. Bank centralny coraz wyraźniej sygnalizuje gotowość do dłuższej pauzy w cyklu, podkreślając, że dalsze decyzje będą silnie uzależnione od trwałości procesu dezinflacji i kondycji rynku pracy. Ten przekaz sam w sobie był neutralny, jednak dodatkowym czynnikiem stała się nominacja Kevina Warsha na przyszłego szefa Fed. Rynek interpretuje ją jako potencjalnie bardziej jastrzębi zwrot w średnim terminie, większy nacisk na kontrolę inflacji oraz mniejszą skłonność do szybkiego luzowania polityki pieniężnej. W praktyce oznacza to środowisko, w którym kapitał staje się bardziej wymagający, a wyceny spółek wzrostowych muszą być coraz mocniej uzasadnione realnymi wynikami finansowymi, a nie wyłącznie narracją.

W tym kontekście szczególnie uważnie obserwowany jest sektor big techów, który zaprezentował bardzo zróżnicowany obraz kondycji i perspektyw wzrostu. Wspólnym mianownikiem pozostaje sztuczna inteligencja, jednak rynek coraz wyraźniej różnicuje spółki pod kątem zdolności do jej skutecznej monetyzacji. Sama skala inwestycji przestaje wystarczać, a kluczowe staje się tempo, w jakim nakłady na AI przekładają się na przychody, marże i wolne przepływy pieniężne.

Największym rozczarowaniem okazał się Microsoft. Spółka pobiła oczekiwania zarówno na poziomie przychodów, jak i zysków, jednak rynek negatywnie odebrał tempo monetyzacji rozwiązań AI. Dynamika Azure oraz segmentu chmurowego była solidna, ale jak na lidera rynku i firmę ponoszącą rekordowe nakłady inwestycyjne okazała się niewystarczająca. Inwestorzy oczekiwali sygnału przyspieszenia, a nie stabilizacji. Dodatkowym źródłem niepokoju pozostaje gigantyczny backlog, który w dużej mierze opiera się na OpenAI, wokół którego narasta coraz więcej negatywnego szumu regulacyjnego, reputacyjnego i konkurencyjnego. W środowisku wyższych stóp takie ryzyka są wyceniane znacznie surowiej.

Po przeciwnej stronie znalazła się Meta, która stała się przykładem spółki, potrafiącej przekonać rynek do agresywnej strategii inwestycyjnej. Firma zapowiedziała niemal podwojenie nakładów na CapEx, jednak jednocześnie jasno pokazała, że AI już dziś realnie wspiera wzrost przychodów. Rekordowe wyniki, poprawa rentowności oraz rosnąca efektywność systemów reklamowych sprawiły, że rynek uznał wysokie wydatki nie za koszt, lecz za inwestycję o widocznym zwrocie. W efekcie Meta została nagrodzona, mimo że jej plany inwestycyjne należą do najbardziej ambitnych w całym sektorze.

Tesla również dostarczyła wyniki powyżej oczekiwań, jednak fundamenty spółki pozostają słabe. Zyskowność jest ograniczona, a firma coraz wyraźniej traci pozycję lidera rynku pojazdów elektrycznych na rzecz chińskich producentów. Mimo to inwestorzy zdają się ignorować twarde dane finansowe, koncentrując się niemal wyłącznie na długoterminowej wizji Elona Muska. Rynek kupuje narrację transformacji Tesli w pełnoprawną „fizyczną firmę AI”, opartą o autonomię, robotykę i usługi wysokomarżowe, nawet jeśli realizacja tej wizji pozostaje w dużej mierze odległa w czasie.

Apple natomiast wraca na bardziej stabilne tory, bijąc rekordy przychodów i pokazując odporność swojego ekosystemu. Jednocześnie w tle narasta istotne ryzyko strukturalne związane z rynkiem pamięci i komponentów. Rosnące ceny tych elementów mogą w kolejnych latach wywierać znaczącą presję na marże, co przy skali działalności Apple’a może stać się jego największą piętą achillesową.

Cały tydzień prowadzi do jednego, spójnego wniosku. W środowisku wyższych stóp procentowych i potencjalnie bardziej jastrzębiego Fed rynek przestaje nagradzać samą skalę inwestycji i futurystyczne narracje. Kapitał coraz wyraźniej płynie do spółek, które potrafią szybko i skutecznie przekładać inwestycje w AI na realne przychody i zyski, podczas gdy firmy, u których tempo monetyzacji nie nadąża za wydatkami, są bezlitośnie karane.

Mikołaj Sobierajski

Analityk Rynku Akcji XTB