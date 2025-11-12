Komentarz Giełdowy: Czekając na koniec shutdownu

Dzisiejsze notowania na europejskich rynkach akcji wykazały się dużą siłą i kontynuowały wzrosty, które są efektem rosnącego optymizmu inwestorów względem sytuacji w Stanach Zjednoczonych. Główne indeksy, takie jak CAC 40, zyskują około 1,2 procent, IBEX 35 rośnie o 1,3 procent, DAX o 1,1 procent, a Euro Stoxx 50 o 1,2 procent. Takie wyniki wskazują na zdecydowany apetyt na ryzyko oraz nadzieję na szybkie zakończenie najdłuższego w historii federalnego shutdownu, który trwa już 43 dni. W Europie sektory technologiczny oraz motoryzacyjny wykazały szczególną siłę i przyczyniły się do wzrostów. Inwestorzy liczą, że formalne odblokowanie funduszy rządowych w USA przyniesie przełom i pozytywnie wpłynie na sytuację gospodarczą nie tylko za oceanem, ale także na globalne rynki.

Na polskiej giełdzie reakcja była mieszana. Na 10 minut przed końcem sesji główny indeks WIG nieznacznie spada, natomiast WIG20 notuje delikatny spadek o 0,15 procent. Podobne, niewielkie spadki notują indeksy mWIG40 oraz sWIG80, które cofają się o 0,2 procent oraz 0,18 procent. Mimo tych drobnych korekt, perspektywy dla polskiego rynku pozostają korzystne i opierają się na stabilnych danych makroekonomicznych oraz solidnych fundamentach sektora produkcyjnego. Stabilna sytuacja polityczna i potwierdzony rating kredytowy podtrzymują zaufanie inwestorów z kraju i zagranicy. Rosnące aspiracje GPW do uzyskania statusu rynku rozwiniętego przyciągają uwagę inwestorów instytucjonalnych, co może przełożyć się na większy napływ kapitału w przyszłości.

Najważniejszym czynnikiem wpływającym dziś na globalne rynki jest sytuacja w Stanach Zjednoczonych. Zakończenie federalnego shutdownu, które zostało już niemal zatwierdzone przez Senat, a teraz rozpatrywane jest w Izbie Reprezentantów, jest postrzegane jako kluczowy element poprawy nastrojów inwestycyjnych. Ten najdłuższy w historii okres zamknięcia administracji publicznej doprowadził nie tylko do ograniczenia jej funkcjonowania, lecz również do zamrożenia licznych danych i raportów ekonomicznych, co znacznie utrudniało ocenę rzeczywistego stanu gospodarki. Jego zakończenie powinno więc przełamać polityczny impas i pozwolić na powrót pełnego przepływu informacji makroekonomicznych, co ma szczególne znaczenie przed grudniowym posiedzeniem Fedu.

Rynki już zaczęły wyceniać większe prawdopodobieństwo złagodzenia polityki monetarnej. Wpływ na to mają między innymi ostatnie dane z rynku pracy, które były słabsze od oczekiwań, o czym świadczą informacje ADP. Pozytywny wpływ na nastroje inwestorów ma także sektor technologiczny, który nadal pozostaje jednym z motorów wzrostu w USA i na świecie. Przykładem jest firma Advanced Micro Devices, która prognozuje rosnące zapotrzebowanie na swoje produkty w segmencie data center, napędzane inwestycjami w sztuczną inteligencję. Oczekiwane obniżki stóp procentowych mają dodatkowo zwiększyć atrakcyjność akcji wzrostowych, zmniejszając koszty finansowania.

Globalne rynki stoją obecnie przed kluczowym momentem. Indeksy europejskie osiągają nowe historyczne poziomy, a polski rynek opiera się na solidnych podstawach makroekonomicznych i stabilnej sytuacji politycznej. Jednak to sytuacja w Stanach Zjednoczonych, wraz z nadchodzącym politycznym i gospodarczym przełomem, przyciąga największą uwagę. Możliwe zakończenie federalnego shutdownu może oznaczać koniec okresu niepewności i powrót do większej stabilności finansowej. To wydarzenie prawdopodobnie wyznaczy nową ścieżkę dla polityki monetarnej Rezerwy Federalnej i stworzy warunki do dalszych wzrostów na rynkach kapitałowych. Inwestorzy na całym świecie z niecierpliwością będą śledzić wyniki dzisiejszego głosowania w Izbie Reprezentantów oraz kolejne dane makroekonomiczne, które pojawią się po zakończeniu shutdownu w USA.

Mikołaj Sobierajski

Analityk Rynku Akcji XTB