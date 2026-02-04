Komentarz giełdowy: Czy sezon wyników podtrzyma hossę?

W ostatnich dniach rynek finansowy obserwował kolejną korektę wycen, skoncentrowaną głównie wokół spółek technologicznych.
Sam rynek, mimo cyklicznych korekt w ostatnim czasie, pozostaje na swoich szczytach. Co bardzo istotne, same korekty, mimo pojawiających się co jakiś czas obaw o realną kondycję spółek czy gospodarki, stają się coraz płytsze.
Obecny sezon wyników może okazać się jednym z tych przełomowych. Entuzjaści AI dalej próbują narzucić rynkowi nowy paradygmat, a sceptycy wskazują na piętrzące się pytania dotyczące stóp zwrotu z CAPEX-u czy krańcowej efektywności rozwoju modeli AI. To, na co jednak patrzą zrównoważeni i ostrożni inwestorzy, to realne wyniki w czasie. To one właśnie pokazują, kto w branży pozostaje na fali obietnic, a kto ma szansę wykorzystać nowe technologie do osiągnięcia niespotykanych wcześniej marż i tempa wzrostu.
Tę dywergencję doskonale pokazuje obecny sezon wyników. Meta i Palantir rozbiły bank. Dostarczając działające produkty na realny rynek i we wzorowy sposób wykorzystując specyfikę nowej technologii, przebiły wyśrubowane oczekiwania inwestorów.
Wyraźnie z tyłu pozostają Microsoft i Adobe. Spółki obecne na rynkach od dekad, często balansujące na granicy monopolu, dziś nie potrafią dostosować swoich modeli biznesowych i produktów do nowego rynku. Spółki te coraz gorzej rozumieją swoich klientów i rynek, a wdrażanie inicjatyw związanych ze sztuczną inteligencją prowadzą w sposób nieprzemyślany. Wiele spółek w branży technologicznej próbuje obecnie emulować jakość, nie rozumiejąc jej.
Amazon natomiast wykorzystuje zmieniający się rynek do konsekwentnej ekspansji swoich rozwiązań pośrednich oraz do kolejnych, bezprecedensowych redukcji kosztów. Tego samego rynek oczekuje od Google’a i Nvidii.
Jak głosi przysłowie, ryba psuje się od głowy. Jeśli hegemoni branży pokażą w swoich wynikach cokolwiek, co pozwoli rynkowi podejrzewać słabość lub zagrożenie dla tempa wzrostu, mogą wyzwolić poważną korektę na fali ponownej wyceny oczekiwań. Obawy byków może budzić cisza na temat oczekiwanej 100-miliardowej umowy między Nvidią a OpenAI. Spółka taka jak Nvidia nie powinna cierpieć na niedobór kapitału ani tolerancji na ryzyko inwestycyjne. Co jest powodem zwłoki w tak istotnej sprawie?
Pozostają pytania o CAPEX, a te nie rozbrzmiewają głośniej w kontekście żadnej innej spółki niż w przypadku Oracle. Oracle jest przypadkiem wyjątkowym pod względem skali inwestycji, których chce się podjąć. Ogromna część oczekiwanych wyników spółki zależy od wspomnianego OpenAI, a sama spółka chce wydawać na CAPEX więcej, niż pozwala na to zdrowy rozsądek. Zaledwie kilka dni temu spółka ogłosiła zamiar kolejnych zwolnień; tym razem ma to dotyczyć aż 30 000 pracowników. Wzrosty będą trwać wśród jakościowych spółek tak długo, jak główni gracze branży tech będą dostarczać powodów do optymizmu. Jeśli jednak zawiodą one oczekiwania, to wszyscy mogą stracić bez względu kondycje pojedynczych przedsiębiorstw.
Kamil Szczepański
Młodszy Analityk Rynków Finansowych
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.