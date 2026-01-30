Rekordowy kwartał Apple: iPhone, usługi i „niewidzialna” AI. Czy spółka wróci na tron?

Apple otwiera rok fiskalny 2026 najmocniejszym kwartałem w historii. Gigant z Cupertino nie tylko bije rekordy sprzedaży, ale redefiniuje swoją strategię wzrostu, stawiając na synergię potężnego hardware'u z wysokomarżowymi usługami i ewolucyjnym podejściem do sztucznej inteligencji. Choć spółka wielokrotnie była krytykowana w ostatnich kilkunastu miesiącach za pominięcie całego rajdu dotyczącego sztucznej inteligencji, nie można wykluczyć, że przeczekanie pierwszej fazy może spółce przynieść wyraźne korzyści w postaci znacznie niższych kosztów, które poniosły inne gigantyczne spółki jak Alphabet, Meta czy Microsoft.

📊 Apple Q1 2026 – Kluczowe metryki finansowe

Przychody całkowite: 143,8 mld USD (+16% r/r) – historyczny rekord .

iPhone: 85,3 mld USD (+23,3% r/r) – spektakularny powrót supercyklu.

Services (Usługi): 30,0 mld USD (+14% r/r) – nowy rekord przy marży brutto 76,5% .

Zysk netto: 42,1 mld USD (EPS: $2,84, +19% r/r).

Marża brutto (Total): 48,2% – powyżej górnej granicy prognoz.

Installed Base: Ponad 2,5 mld aktywnych urządzeń.

Zwrot kapitału: 32 mld USD przekazane akcjonariuszom w jeden kwartał.

Prognoza na Q2: Apple oczekuje wzrostu przychodów o 13–16% r/r przy marży 48–49%.

Spółka borykała się z problemami związanymi ze spóźnieniem w rajdzie AI. Spółka w przeciągu roku zyskała zaledwie 8%. Z drugiej strony spółka generuje potężne przychody i zyski przy ograniczonych kosztach. Czy to przepis na powrót na tron? Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

1. iPhone i Usługi: Dwusilnikowy napęd wzrostu

Apple udowodniło, że obawy o stagnację iPhone’a były przedwczesne. Dynamika sprzedaży skoczyła z +6% w Q4 '25 do imponujących +23% obecnie. Kluczowe okazały się rynki wschodzące – Chiny (+38% r/r) oraz Indie.

Jednocześnie segment usług przestał być jedynie dodatkiem. Przychodami rzędu 30 mld USD kwartalnie Apple Services dorównuje wielkością firmom z listy Fortune 50. To „cichy motor” wyceny: przychody te są powtarzalne, odporne na cykle sprzętowe i generują niemal czysty zysk, co systematycznie wpływa na wyraźną poprawę zysków, patrząc na gigantyczną marżę.

2. Strategia AI: Inteligencja „niewidzialna” zamiast widowiskowej

Apple przyjęło unikalną strategię „Invisible AI”. Zamiast promować konkretne modele (jak robią to Microsoft czy Google), spółka integruje AI głęboko w UX systemu.

Model Hybrydowy: Zadania dzielone są między procesory on-device a Private Cloud Compute.

Partnerstwo z Gemini: Apple de facto przyznało, że w wyścigu dużych modeli foundation potrzebuje wsparcia. Licencjonowanie Gemini od Google pozwala skokowo poprawić Siri bez ponoszenia miliardowego CAPEX-u na własne centra danych, który obciąża bilanse konkurencji.

Monetyzacja pośrednia: AI ma nie być osobnym produktem, lecz powodem, dla którego użytkownik kupi droższego iPhone’a Pro lub przejdzie na wyższy pakiet subskrypcji iCloud.

Podczas gdy wiele spółek z branży AI może borykać się z problemem wysokich CAPEXów oraz braku widocznych zwiększonych przychodów, Apple wykorzystuje konkurencje (w przeszłości również nierzadko to robił), aby udoskonalić swoje produkty.

3. Apple vs. Reszta Świata: Walka o kapitalizację

Z kapitalizacją rzędu 3,8 bln USD Apple zajmuje obecnie 3. miejsce, ustępując Nvidii i Alphabetowi. Rynek wycenia Apple konserwatywniej, nie nadając mu jeszcze „premii AI”, którą cieszą się dostawcy infrastruktury.

Co musi się stać, by Apple odzyskało pozycję nr 1?

Utrzymanie supercyklu iPhone’a: Dowiedzenie, że Apple Intelligence realnie skraca cykl wymiany telefonów. Skalowanie marż: Utrzymanie rentowności mimo rosnących cen pamięci i komponentów AI. Sukces nowej Siri: Przekonanie rynku technicznego, że partnerstwo z Google i własne chipy „Baltra” dają lepsze doświadczenie użytkownika niż Copilot.

Akcje spółki radziły sobie mieszanie w perspektywie jednego roku i straciły od początku 2026 roku. Mocny I kwartał fiskalny (ostatni kalendarzowy 2025) powinien przywrócić wiarę w to, że Apple jest jedną z najbardziej solidnych spółek na Wall Street. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

4. Podsumowanie

Apple spóźniło się w „marketingu AI”, ale niekoniecznie w tworzeniu wartości. Zachowanie dyscypliny kapitałowej (brak szalonego wyścigu na data centers) pozwoliło utrzymać rekordowe marże i ogromne buybacki.

Dla inwestora Apple pozostaje unikalną hybrydą: bezpieczną przystanią generującą ogromną gotówkę z opcją wzrostową na AI, która – choć „niewidzialna” – może okazać się najbardziej efektywnie monetyzowana dzięki zamkniętemu ekosystemowi 2,5 mld użytkowników. Jeśli rynek zacznie postrzegać Apple jako platformę AI, powrót na tron największej spółki świata jest jedynie kwestią czasu.

Akcje spółki zyskały 2% w pierwszych chwilach po publikacji raportu w notowaniach posesyjnych. Obecnie zysk ten został jednak w pełni zneutralizowany, a US100 oraz US500 wyraźnie tracą, co może również wpłynąć na sentyment na otwarciu Wall Street w ostatni dzień tygodnia i miesiąca. Źródło: xStation5

Michał Stajniak, CFA

Wicedyrektor Działu Analiz XTB

michal.stajniak@xtb.pl