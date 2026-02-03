Palantir po wynikach: kolejny kwartał, kolejny rekord

Kolejna konferencja wynikowa jednego z hegemonów rewolucji AI, Palantira, podtrzymała dotychczasową dobrą passę i przyniosła kolejne rekordy. W notowaniach przedsesyjnych akcje spółki rosną o ponad 10%.

Oczekiwania wobec wyników były wyśrubowane, jednak spółce udało się im sprostać lub je pobić we wszystkich istotnych kategoriach.

W ujęciu kwartalnym (Q4 2025):

EPS wzrósł do 0,25 wobec oczekiwanych 0,23. Jest to wzrost o ponad 40% kwartał do kwartału oraz aż o 78% rok do roku.

Podobnie wyglądają przychody, które wzrosły do 1,41 miliarda dolarów, bijąc oczekiwania na poziomie 1,32 miliarda. Jest to wzrost kwartalny o prawie 30% oraz wzrost o 72% rok do roku.

Zysk netto wzrósł do 609 milionów dolarów.

Świetnie wygląda też portfel klientów. Spółka zachowuje dywersyfikację między klientami komercyjnymi i rządowymi. W obu segmentach wzrost wyniósł ponad 500 miliardów dolarów, jednak segment komercyjny w ostatnim kwartale wzrósł wyraźnie szybciej.

Rocznie przychody spółki osiągnęły 4,47 miliarda dolarów, pokonując własne prognozy sięgające jedynie 4,4 miliarda.

Prognoza na przyszły rok została określona na poziomie 7,18–7,19 miliarda dolarów.

Mimo pogorszenia się wizerunku USA na arenie międzynarodowej spółce udało się pobić oczekiwania analityków dotyczące sprzedaży zagranicznej. W 2025 roku spółce udało się pozyskać aż 730 milionów dolarów kontraktów poza granicami USA. Jednym z największych kontraktów tego typu jest kontrakt warty 328 milionów dolarów, mający wspierać operacje brytyjskiego Ministerstwa Obrony.

Korzystając z danych Bloomberg Finance, można na wykresie porównawczym (cena akcji a relacja między rzeczywistym i oczekiwanym EPS) wskazać, że cena akcji wyraźnie pozostaje w tyle za wzrostem, po raz pierwszy od konsolidacji w pierwszym kwartale 2025 roku. Jednocześnie spółka konsekwentnie wykazuje utrzymujące się zaskoczenia „na plus”.

Jako notę końcową można przywołać niedawny artykuł „Wall Street Journal”, w którym autorzy zwracają uwagę na to, że żadna spółka w historii rynku USA nie osiągnęła tak wysokich wycen przy takim poziomie sprzedaży. Jednocześnie trudno doszukać się na rynku spółki, która jest w stanie dostarczać wzrost o 15–25% co kwartał przez kilka lat.