Komentarz giełdowy: Czy to czas na spadki?

Wyceny głównych indeksów w USA znów osiągnęły rekordy wszech czasów. Czy paradoksalnie tym razem może to być początek korekty? Wzrost, podobnie jak np. przychody spółek, ma swoją jakość. Fundamenty wzrostów mogą być mniej lub bardziej solidne. O ile wzrosty i kolejne rekordy wybijane przez indeksy i spółki w ostatnich kwartałach miały miejscami fundamenty słabej jakości, o tyle dziś, na dobrą sprawę, ich już nie ma.

Mimo wojny handlowej Donalda Trumpa oraz epizodycznych wzrostów cen niektórych surowców na rynkach istniał szereg czynników i trendów wspierających wzrost wycen, pomimo niepewności. Dziś nie jesteśmy świadkami niepewności, lecz, jak mogłoby się wydawać, wyparcia rzeczywistości, niezwykle charakterystycznego dla okresów nieracjonalnych wycen.

Zawarcie porozumienia pokojowego w Zatoce Perskiej ma obecnie trudne do kwantyfikacji szanse, jednak nawet gdyby doszło do niego dziś, rynki poruszają się tak, jakby cieśnina i infrastruktura działały bez utrudnień już kilka tygodni temu. Nawet najlepszym analitykom trudno powiedzieć, gdzie leży punkt krytyczny na rynku paliw, który strąci gospodarkę w przepaść. Nie ulega jednak wątpliwości, że ta przepaść jest obecnie bazową trajektorią dla gospodarek.

Przewodniczący IEA powiedział dziś, że Europa zostanie pozbawiona paliwa lotniczego w ciągu sześciu tygodni. Cena za galon benzyny w USA, na chwilę pisania tego materiału, wzrosła względem „dołka” w grudniu 2025 r. o ok. 100%. Skala wzrostu jest bardzo zbliżona do szczytu z 2022 r. Ceny te utrzymują się od kilku tygodni i nie ma scenariusza, w którym szybko wrócą do poziomów sprzed wojny. Nawet jeśli wojna się zakończy, infrastruktura została uszkodzona na wiele tygodni, a statki będą potrzebowały kolejnych tygodni, aby zrealizować dostawy.

Inflacja rośnie, widać to już w danych, a z czasem sytuacja powinna się pogarszać.

Największym problemem nie jest sama inflacja, lecz fakt, że w 2022 r. światowa gospodarka była rozgrzana do czerwoności i mogła poradzić sobie z wysokimi stopami procentowymi. Dziś sentyment konsumentów jest najgorszy od 2008r, fatalna pozostaje też kondycja rynku pracy. Spowolnienie gospodarcze widać również w wynikach banków inwestycyjnych: spadek stopy zwrotu z odsetek jasno pokazuje, że firmy i konsumenci pożyczają coraz mniej.

Wsparciem wydaje się fakt, że wyniki sektora finansowego pokazują, iż sytuacja na rynku PE/PC nie jest tak zła, jak niedawno podejrzewali uczestnicy rynku. Jednak zagrożenia dla gospodarki, z którymi inwestorzy będą musieli się zmierzyć w najbliższych miesiącach, wydają się dużo większe niż kryzysy na rynku „private”.

Kamil Szczepański

Analityk Rynków Finansowych XTB

