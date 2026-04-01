Komentarz Giełdowy: Czy Trump w nocy zdecyduje o losach Ormuz?

Dziś w nocy czasu polskiego świat z napięciem oczekuje decyzji prezydenta Donalda Trumpa dotyczących sytuacji w Iranie. Rynki finansowe i surowcowe wstrzymują oddech, a inwestorzy na całym świecie próbują przewidzieć kierunek dalszego rozwoju konfliktu w Zatoce Perskiej. Spekulacje koncentrują się przede wszystkim na dwóch możliwych scenariuszach, które mają diametralnie różne konsekwencje zarówno dla geopolityki, jak i dla rynku energii.

Pierwszy scenariusz zakłada ograniczoną inwazję lądową. W tym wariancie Amerykanie mogliby próbować przejąć strategiczne punkty w pobliżu Cieśniny Ormuz, aby zabezpieczyć przepływ tankowców przewożących ropę i gaz. Taka operacja nie oznacza pełnoskalowego konfliktu, ale nawet ograniczone działania wojskowe w tym newralgicznym regionie niosą ze sobą ogromne ryzyko. Każde starcie może spowodować poważne straty po obu stronach, w tym ofiary w ludziach i zniszczenia infrastruktury. Dodatkowo takie zakłócenia mogłyby błyskawicznie podnieść ceny ropy powyżej 120 USD za baryłkę w krótkim i średnim terminie, co z kolei wywołałoby presję inflacyjną na gospodarkę USA i wstrząsnęłoby globalnymi rynkami surowcowymi. Historyczne doświadczenia pokazują, że nawet ograniczone konflikty w Zatoce Perskiej mają tendencję do wywoływania efektu domina, ponieważ zakłócenia transportu surowców powodują wahania kursów walut, zwiększoną zmienność na giełdach oraz ryzyko spowolnienia gospodarczego w regionach uzależnionych od importu ropy.

Drugi scenariusz, określany w mediach mianem wariantu TACO, przewiduje taktyczne wycofanie się po ogłoszeniu, że cele zostały osiągnięte. W tym przypadku USA zachowałyby wizerunek skutecznego negocjatora i globalnego lidera, jednocześnie unikając pełnej eskalacji konfliktu. Pojawia się jednak kluczowe pytanie, czy prezydent może sobie pozwolić na taki ruch. Dla Trumpa zachowanie twarzy jest absolutnie niezbędne, zwłaszcza w kontekście nadchodzących wyborów, od których może zależeć jego przyszła prezydentura. Wycofanie się oznaczałoby scedowanie odpowiedzialności na inne podmioty lub państwa. Iran mógłby wówczas wprowadzić opłaty za przepływ tankowców przez cieśninę, sygnalizując światu, że USA nie są w stanie narzucić swojej woli w regionie. Nawet jeśli scenariusz ten wydaje się mniej ryzykowny militarnie, konsekwencje gospodarcze i polityczne pozostają poważne. Rynki w takim wypadku nadal byłyby pod presją niepewności, a inwestorzy musieliby uwzględniać możliwość nowych napięć w kolejnych tygodniach.

Niezależnie od ostatecznej decyzji, świat będzie musiał zmierzyć się z konsekwencjami polityki Trumpa. Region pozostanie napięty, a każde kolejne posunięcie Iranu lub innych państw będzie uważnie monitorowane przez globalne rynki. Inwestorzy powinni przyjąć strategię ostrożności i elastyczności, obserwując bieżące sygnały, które mogą wpłynąć na ceny surowców oraz poziom ryzyka w sektorach wrażliwych na wahania geopolityczne. Prognozy sugerują, że w przypadku eskalacji konfliktu możliwy jest wzrost premii ryzyka na rynku ropy w wysokości 10 do 20 dolarów za baryłkę, a sektory takie jak energia i obronność mogą odnotować krótkoterminowe wzrosty, podczas gdy transport i linie lotnicze mogą odczuć presję spadkową.

Decyzje Trumpa tej nocy będą zatem nie tylko testem dla polityki międzynarodowej, ale również wyznacznikiem krótkoterminowych trendów na globalnych rynkach finansowych. Nawet jeśli konflikt nie przerodzi się w pełnoskalową wojnę, świat wyjdzie z niego z poważnymi ranami gospodarczymi i politycznymi, a każdy ruch USA będzie analizowany w kontekście wpływu na stabilność globalnego systemu energetycznego.

Mikołaj Sobierajski

Analityk Rynku Akcji XTB