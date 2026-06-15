Podsumowanie Dnia: Rynki w euforii po przełomie pokojowym USA–Iran

🌍 Geopolityka i Bezpieczeństwo Regionalne
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Stany Zjednoczone i Iran osiągnęły wstępne porozumienie pokojowe, które kończy trwający od lutego konflikt zbrojny.
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W ramach porozumienia uzgodniono 60-dniowe zawieszenie broni, które ma wejść w życie natychmiast.
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Oficjalne podpisanie memorandum zaplanowano na piątek w Szwajcarii, a treść dokumentu ma zostać opublikowana w najbliższym czasie, prawdopodobnie krótko po ceremonii.
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Jako pierwszy o wypracowanym porozumieniu poinformował premier Pakistanu, Shehbaz Sharif, a następnie informacje te potwierdzili prezydent USA Donald Trump oraz irański wiceminister spraw zagranicznych Kazem Gharibabadi.
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Według deklaracji władz Iranu działania zbrojne mają zostać zakończone na wszystkich frontach, włączając w to również Liban.
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W najbliższych tygodniach mają być prowadzone dalsze negocjacje dotyczące programu nuklearnego Iranu, sankcji gospodarczych oraz kwestii bezpieczeństwa regionalnego.
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Nie podpisano jeszcze pełnego traktatu pokojowego, a obecny dokument stanowi jedynie porozumienie ramowe i zawieszenie broni, a kwestie irańskiego programu nuklearnego oraz przyszłych sankcji pozostają ostatecznie nierozwiązane.
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Prezydent Francji Emmanuel Macron, podczas bilateralnego spotkania z prezydentem USA Donaldem Trumpem przed szczytem państw G7, zadeklarował gotowość francuskich sił zbrojnych do wsparcia zabezpieczenia żeglugi w Cieśninie Ormuz, pod warunkiem zgody i koordynacji działań ze strony Stanów Zjednoczonych, co sygnalizuje gotowość Europy do aktywnego udziału w stabilizacji regionu.
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Głównym czynnikiem ryzyka i potencjalnym ogniskiem zapalnym pozostaje Izrael, ponieważ część izraelskich polityków krytycznie ocenia porozumienie i otwarcie podkreśla, że ramy wypracowane pomiędzy USA i Iranem nie są dla Izraela wiążące, gdyż nie rozwiązują one kwestii programu nuklearnego ani działalności ugrupowań wspieranych przez Teheran.
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Prezydent USA Donald Trump poinformował, że uwaga administracji amerykańskiej zaczyna przesuwać się z konfliktu z Iranem na kwestie związane z wojną rosyjsko-ukraińską, sugerując możliwość zwiększenia zaangażowania USA w proces negocjacyjny po odbyciu dobrych rozmów z Wołodymyrem Zełenskim oraz Władimirem Putinem.
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W odniesieniu do Iranu Donald Trump zapowiedział „silny nadzór” nad realizacją porozumienia, które będzie ściśle monitorowane przez stronę amerykańską oraz partnerów regionalnych.
🚢 Infrastruktura i Logistyka (Cieśnina Ormuz)
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W ramach porozumienia uzgodniono ponowne otwarcie Cieśniny Ormuz, będącej jednym z najważniejszych szlaków transportu ropy naftowej na świecie.
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Iran ma rozpocząć usuwanie min morskich, które zostały rozmieszczone w akwenie w ciągu ostatnich tygodni.
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W okresie obowiązywania zawieszenia broni przepływ statków handlowych ma odbywać się bez dodatkowych opłat ze strony Iranu.
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Wysoki rangą przedstawiciel administracji USA potwierdził, że końcowa wersja porozumienia ma zawierać gwarancję swobodnego i nieodpłatnego przepływu statków przez Cieśninę Ormuz.
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Otwarcie tego szlaku wodnego jest obecnie najważniejszym elementem porozumienia z punktu widzenia światowych rynków finansowych i towarowych, choć długoterminowe zasady funkcjonowania cieśniny po zakończeniu 60-dniowego okresu pozostają nieznane.
📊 Makroekonomia
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Napływające informacje o deeskalacji na Bliskim Wschodzie są interpretowane przez rynki jako szansa na niższe ryzyko zakłóceń dostaw energii, spadek presji inflacyjnej oraz mniejsze prawdopodobieństwo dalszego zacieśniania polityki monetarnej przez Fed.
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Produkcja przemysłowa w USA wypadła nieco słabiej od oczekiwań, co potwierdza, że sektor przemysłowy nadal mierzy się z wyzwaniami związanymi z wysokimi stopami procentowymi i niepewnością gospodarczą, przy czym ogólna struktura raportu była mieszana.
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Analitycy wskazują, że obecne rynkowe wzrosty mają w dużej mierze charakter sentymentu, a wyceny szybko dyskontują scenariusz „mniej ryzyka, więcej wzrostu”, reagując na zmianę oczekiwań geopolitycznych i poprawę globalnych warunków makroekonomicznych, a nie na realne twarde dane z gospodarki.
📈 Giełda
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Wall Street rozpoczął tydzień od wyraźnej euforii, a główne indeksy giełdowe silnie rosły w reakcji na spadek ryzyka geopolitycznego, co wywołało na rynku powrót do trybu „risk-on” (zmniejszenie ekspozycji na aktywa defensywne i powrót kapitału do spółek wzrostowych).
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W centrum uwagi znalazły się spółki technologiczne, a w szczególności silne wzrosty odnotował sektor AI, pamięci (DRAM i HBM), półprzewodników oraz infrastruktury centrów danych, który wcześniej znajdował się pod presją.
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Sektor chipów wyraźnie wyprzedzał szeroki rynek, a rajd technologiczny objął mm.in. takie podmioty jak AMD, Micron, Intel, Arm, Western Digital oraz Seagate.
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Inwestorzy w sektorze technologycznym silnie wyceniają utrzymujący się boom na sztuczną inteligencję, rosnący popyt na pamięć dla centrów danych oraz strukturalny niedobór chipów pamięciowych.
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Pozytywne nastroje były odczuwalne również na parkietach w Europie, gdzie relatywnie duże wzrosty zanotowały niemiecki DAX oraz hiszpański IBEX 35, które zyskały po ponad 1%.
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Głównym wyjątkiem na starym kontynencie okazał się brytyjski FTSE 100, który odnotował spadek o 0,4% i nie zakończył dnia na plusie.
🛢️ Surowce i Towary
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Ceny ropy naftowej silnie spadły po ogłoszeniu porozumienia pokojowego – w momencie podania informacji o porozumieniu (dealu) między USA a Iranem notowania ropy cofnęły się o około 5%, ze względu na spadek ryzyka zakłóceń dostaw.
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Pozytywny sentyment powrócił na rynek metali szlachetnych, które zanotowały zdecydowane i silne wzrosty.
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Złoto podrożało o prawie 3% i testuje poziom 4350 USD za uncję.
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Srebro wzrosło o ponad 3%, przebijając barierę 70 USD za uncję.
🪙 Kryptowaluty
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Zdecydowane i silne wzrosty zaobserwowano również na rynku aktywów cyfrowych.
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Ethereum zyskało ponad 6,5% i przebiło poziom 1800 USD.
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Bitcoin odnotował wzrost o ponad 2% i testuje poziom 67 000 USD.
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