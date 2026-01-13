Komentarz Giełdowy: Grudniowy CPI wstrząsa rynkami akcyjnymi

Dzisiejszy odczyt inflacji w Stanach Zjednoczonych za grudzień dostarczył istotnych wskazówek dla rynków finansowych. Dane pokazały, że ceny konsumenckie wciąż rosną powyżej oczekiwań, a inflacja bazowa pozostaje stabilna. Utrzymująca się presja cenowa sugeruje, że Rezerwa Federalna najprawdopodobniej zdecyduje się na pauzę w cyklu obniżek stóp procentowych. Wcześniejsze oczekiwania rynku dotyczące szybszego łagodzenia polityki monetarnej wymagają korekty, co zwiększa niepewność w wycenach spółek i nastrojach rynkowych.

Rynki akcyjne reagują zdecydowanie na publikację CPI. Na godzinę 16:50 indeksy amerykańskie pozostają na relatywnie sporych minusach, a Wall Street jest pod presją sprzedających od samego otwarcia. S&P 500 spada 0,3%, Nasdaq traci 0,4%, a Dow Jones obniża się o 0,6%. Zmienność na rynku wyraźnie wzrosła, odzwierciedlając pogorszenie sentymentu i niepewność co do dalszego kierunku rynku. Największe wahania notowań widoczne są w sektorach technologicznych i cyklicznych, które szczególnie wrażliwie reagują na sygnały dotyczące polityki monetarnej i oczekiwania co do przyszłych stóp procentowych. Sektory defensywne w tym środowisku relatywnie lepiej utrzymują swoje wyceny.

Sytuacja komplikuje się dodatkowo w kontekście rosnącego napięcia między prezesem Fed a administracją USA. Publiczne zarzuty prokuratorskie wobec Jerome’a Powella zwiększają ryzyko polityczne i mogą wywoływać impulsywną reakcję rynku niezależnie od danych makroekonomicznych czy nadchodzących raportów kwartalnych. Nawet niewielkie komentarze przedstawicieli Fed lub administracji mogą powodować dynamiczne ruchy indeksów, wahania rentowności obligacji i skokową zmienność wycen spółek.

Dzisiejszy odczyt CPI pokazuje, że presja cenowa w USA wciąż pozostaje istotnym czynnikiem kształtującym nastroje na rynkach akcyjnych. W połączeniu z rosnącymi napięciami politycznymi środowisko staje się bardziej nieprzewidywalne. Rynki reagują dynamicznie zarówno na kolejne dane makroekonomiczne, jak i na rozwój wydarzeń politycznych, a okresy gwałtownych ruchów w górę i w dół mogą pojawiać się częściej niż dotychczas. Wyraźnie widać, że nastroje pozostają podatne na impulsy z rynku stóp procentowych, inflacji oraz polityki, co sprawia, że zmienność indeksów i wycen sektorowych może utrzymywać się na podwyższonym poziomie przez najbliższe tygodnie.

Rynki będą teraz uważnie śledzić kolejne dane makro, sygnały płynące z Fed oraz wydarzenia polityczne w USA. Każda nowa publikacja może w krótkim terminie wywołać istotne reakcje na indeksach i w poszczególnych sektorach, a wyceny spółek pozostaną wrażliwe na wszelkie zmiany oczekiwań dotyczących stóp procentowych i inflacji.

Mikołaj Sobierajski

Analityk Rynku Akcji XTB