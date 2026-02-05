Komentarz Giełdowy: Kapitał w panice. Rynki w nietypowej wyprzedaży

Rynki finansowe znajdują się obecnie w fazie wyraźnej wyprzedaży, obejmującej zarówno główne giełdy akcji, jak i aktywa tradycyjnie uznawane za bezpieczne. Amerykańskie indeksy, w tym Nasdaq, S&P 500 oraz Dow Jones, notują znaczące spadki, a sektor technologiczny, który w ostatnich latach napędzał wzrosty dzięki firmom związanym z oprogramowaniem i sztuczną inteligencją, odczuł największą presję. Korekta w tym segmencie jest częściowo wynikiem rewizji oczekiwań co do przyszłych zysków spółek, które w wielu przypadkach osiągnęły rekordowo wysokie wyceny. Rotacja kapitału, która zwykle towarzyszy takim spadkom, tym razem jest utrudniona, ponieważ metale szlachetne, dolar czy inne aktywa postrzegane jako stabilne również notują straty, a inwestorzy nie mają pewnego punktu odniesienia. Polska giełda nie jest wyjątkiem i również doświadcza spadków, podążając za globalnymi trendami i odzwierciedlając słabość rynków amerykańskich i europejskich.

W normalnych warunkach, gdy akcje traciły, kapitał kierował się w stronę złota i srebra, które pełniły funkcję bezpiecznej alternatywy chroniącej wartość portfela. Obecnie jednak sytuacja jest nietypowa, ponieważ metale szlachetne doświadczają silnej korekty, co jest zjawiskiem rzadkim i zwiększa niepewność inwestorów. Silna zmienność na tym rynku sprawia, że tradycyjna strategia hedgingowa przestaje działać, a inwestorzy zmuszeni są szukać innych sposobów ochrony kapitału.

Również rynek kryptowalut doświadcza gwałtownej korekty. Bitcoin spadł poniżej 70 000 USD, a altcoiny notują jeszcze większe przeceny. Obserwowane spadki obejmują więc zarówno aktywa ryzykowne, jak i te uznawane dotąd za bezpieczne, co jest nietypowe w historii rynków finansowych. Dodatkowo dolar, który zwykle stanowił stabilną alternatywę w okresach wysokiej zmienności, traci na wartości pod wpływem napięć politycznych oraz nieprzewidywalnej polityki administracji amerykańskiej. Osłabienie dolara ogranicza możliwości inwestorów szukających klasycznych przystani dla kapitału, a tym samym zwiększa ogólną niepewność na rynkach.

Obserwowana sytuacja pokazuje, że rynki wchodzą w fazę zwiększonej niepewności. Tradycyjne schematy zachowań inwestorów przestają działać, a rotacja kapitału w stronę aktywów defensywnych zawodzi. Historycznie w okresach spadków akcji kapitał przenosił się do złota, dolara czy obligacji rządowych. Dzisiaj jednak niepewność polityczna, napięcia geopolityczne oraz rosnące obawy o politykę monetarną Fed sprawiają, że nawet aktywa dotąd uważane za stabilne podlegają korekcie, co zmusza inwestorów do szczególnej ostrożności. Polska giełda, podobnie jak większość rynków europejskich, odbija skutki tych globalnych trendów, pokazując, że spadki nie omijają także rynków lokalnych.

Zjawiska te można analizować również w kontekście makroekonomicznym. Spadki na rynkach akcji są napędzane między innymi przez rewizję prognoz wzrostu gospodarczego w USA i Europie, niepewność dotyczącą polityki fiskalnej oraz możliwe zmiany w polityce monetarnej, które wpływają na koszt kapitału i dostępność kredytów. To z kolei przekłada się na oczekiwania co do wyników spółek w kolejnych kwartałach i zwiększa presję na przecenę aktywów. W sytuacji, gdy wszystkie klasy aktywów ryzykownych i bezpiecznych tracą na wartości, inwestorzy muszą przemyśleć strategie ochrony kapitału i zwiększyć dywersyfikację zarówno geograficzną, jak i sektorową.

Obecny okres charakteryzuje się nietypową kombinacją szerokiej korekty w akcjach, spadków metali szlachetnych, słabnącego dolara i wyprzedaży kryptowalut. Tradycyjne strategie ochrony kapitału zawodzą, a inwestorzy stoją przed wyzwaniem znalezienia stabilnych punktów odniesienia w niestabilnym środowisku. Wzmożona niepewność, globalna zmienność i brak jednoznacznych przystani sprawiają, że decyzje inwestycyjne wymagają szczególnej ostrożności, przemyślanej dywersyfikacji oraz uwzględnienia potencjalnego ryzyka krótkoterminowej paniki. Sytuacja na rynkach finansowych pokazuje, że inwestorzy muszą być przygotowani na nietypowe reakcje aktywów i zwiększoną zmienność w portfelach, a elastyczność i przemyślane zarządzanie ryzykiem stają się w tym momencie kluczowe.

Mikołaj Sobierajski

Analityk Rynku Akcji XTB