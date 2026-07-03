Komentarz giełdowy: Nasdaq zamyka półrocze historycznie wysoko. Czego oczekiwać teraz?

Wynik kwartalny przekraczający 25% – najlepszy od 2020 roku, a pomijając pandemię, od 2001 roku – maskuje głębokie pęknięcie wewnątrz technologicznego ekosystemu. Podczas gdy producenci pamięci i półprzewodników (tacy jak Micron, Western Digital, Intel czy Seagate) notują imponujące wzrosty w przedziale 250–300%, a rekordziści pokroju Sandiska przebijają barierę 800% od początku roku, segment tradycyjnego software’u (Adobe, Workday, Zscaler) przeżywa swój "czarny sen", tracąc w niektórych przypadkach od 40% do 60%. To brutalne potwierdzenie tezy, że rynek przestał kupować "technologię" jako całość, a zaczął agresywnie premiować wyłącznie dostawców "łopaty w gorączce złota AI".
Ta asymetria jest napędzana niezwykle wąskim strumieniem kapitału: według szacunków Bloomberg Intelligence zaledwie 44 spółki bezpośrednio powiązane z AI odpowiadają za blisko 60% wzrostu zysków całego S&P 500, rosnąc w tempie przekraczającym 40%. Rynek stał się niezwykle wybredny, czego dowodem jest kondycja liderów – nawet Microsoft, filar wielu portfeli, zalicza najgorszy miesiąc od grudnia 2000 roku, co pokazuje, że nawet giganci "Magnificent Seven" nie mają gwarancji wzrostów, jeśli ich wyniki nie spełniają wyśrubowanych oczekiwań w obszarze monetyzacji technologii.
Patrząc w przyszłość, kluczową niewiadomą pozostaje trwałość tego kapitałochłonnego cyklu inwestycyjnego. Tak gigantyczna koncentracja wyników w rękach producentów infrastruktury czyni Nasdaq 100 niezwykle wrażliwym na każdą zmianę w polityce wydatków (CAPEX) największych graczy. Jeśli pierwotny entuzjazm zostanie przetestowany przez twarde dane o tempie zwrotu z inwestycji (ROI), możemy oczekiwać okresu podwyższonej zmienności. W nadchodzącym półroczu wydaje się więc, ze wygrywać będą nie ci, którzy oferują jedynie obietnicę AI, lecz podmioty, które potrafią najefektywniej przekuć ten technologiczny boom na namacalne marże finansowe.
Co dzisiaj? Na ten moment mamy spokój, ponieważ piątkowa sesja w USA nie odbędzie się z powodu święta bankowego. Od przyszłego tygodnia jednak zaczynamy zmagania oficjalnego pierwszego tygodnia drugiej połowy roku. Okres ten z powodu czynników wyżej przedstawionych ma szansę być przez to tak samo "burzliwy", jak ten pierwszy.
Mateusz Czyżkowski
Analityk Rynków Finansowych XTB
Czy rynek pamięci właśnie wszedł w korektę? Co naprawdę oznacza ruch Meta
Akcje Modivo odbijają od dna - co się zmieniło?
Przegląd rynkowy: Wzrosty cen akcji w Europie 📈 Sektor obronny traci, ASML przewodzi wzrostom chipów
Puls GPW: OKI i słabszy dolar wspierają krajowy rynek
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.