Nasdaq-100 pod presją po przecenie chipów

Notowania kontraktów na Nasdaq-100 (US100) pozostają dziś pod presją po doniesieniach dotyczących chińskich prac nad własną technologią produkcji układów scalonych. Indeks rozpoczął sesję od wzrostów, wspieranych informacjami o zawieszeniu działań militarnych między USA a Iranem. W kolejnych godzinach handlu sentyment wyraźnie się jednak pogorszył, a notowania zeszły pod kreskę. Największa presja pojawiła się w sektorze półprzewodników, gdzie tracą m.in. ASML, Nvidia oraz inne spółki powiązane z rynkiem chipów.
Powodem pogorszenia nastrojów były informacje o postępach Chin w rozwoju zaawansowanych maszyn litograficznych DUV, które w przyszłości mogłyby ograniczyć przewagę obecnych liderów rynku i zwiększyć konkurencję w branży półprzewodników.
Jednocześnie inwestorzy realizują część zysków w segmencie sztucznej inteligencji, a pod presją znajduje się Nvidia. Rynek zaczyna coraz dokładniej analizować nie tylko tempo rozwoju AI, ale również skalę nakładów potrzebnych do utrzymania obecnego wzrostu. Rosnące inwestycje w centra danych i infrastrukturę AI rodzą pytania, czy skala wydatków przełoży się na odpowiednio wysokie zwroty w przyszłości.
Dzisiejsza sesja pokazuje, że wrażliwość rynku na informacje dotyczące segmentu półprzewodników wyraźnie rośnie. Sektor ten pozostaje jednym z kluczowych elementów całej narracji wokół sztucznej inteligencji, dlatego informacje dotyczące konkurencji technologicznej, presji na marże czy przyszłej rentowności inwestycji szybko przekładają się na notowania największych spółek jak i samego indeksu.
Źródło: xStation5
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