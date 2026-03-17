Komentarz giełdowy: Nvidia zapowiada rekord, premier rozpędza WIG20 (17.03.2026)

Światowe rynki akcji próbują podtrzymać wątły optymizm, z którym weszły w trwający tydzień w nadziei na udrożnienie cieśniny Ormuz. Kluczowy dla tranzytu ok. 20% światowej ropy obszar stanął ponownie w centrum uwagi inwestorów po słowach Donalda Trumpa, który zadeklarował, że oczekuje wsparcia NATO i Chin w zabezpieczeniu żeglugi w cieśninie. Odbiór sojuszników jest jednak mieszany, zwłaszcza na europejskim podwórku – od prezydenta Finlandii podkreślającego, że NATO powinno poważnie potraktować słowa Trumpa, przez UK czy Francję, które nie wykluczają pośredniego, ale nieofensywnego wsparcia, aż po Niemcy i szerzej Unię Europejską, które otwarcie mówią “to nie nasza wojna”.
W polifonii różnych scenariuszy ginie jednak fakt, że końca konfliktu wciąż nie widać. Nasila się za to poczucie, że Donald Trump traci nad nim kontrolę i przechodzi do szukania “osiągalnego celu”, który będzie w stanie sprzedać opinii publicznej w USA. Zanim jednak USA przeniosą priorytety ze “zmiany reżimu” na “unicestwienie potencjału militarnego” i ogłoszą wielkie zwycięstwo, każdy dzień działa na niekorzyść światowej koniunktury w dłuższym terminie.
Dla rynków jednak każda, nawet najbardziej mętna nadzieja na deeskalację jest na wagę złota i służy jako argument do obrony kluczowych wsparć na światowych indeksach. Na Wall Street niemal wszystko handluje na zielono: S&P 500, Nasdaq i DJIA zyskują drugą sesję z rzędu (wszystkie ok. 0,5%) bez względu na sektor. Jeszcze większy optymizm widać na małych spółkach indeksu Russell 2000, który dodaje 1%.
Historią, którą dodatkowo pomaga Wall Street jest wczorajsza konferencja produktowa Nvidii. Podczas wydarzenia, CEO Jensen Huang zdecydowanie podniósł poprzeczkę oczekiwań wobec spółki, zapowiadając 1 bilion dolarów przychodów z chipów Blackwell i Vera do 2027 roku, dwukrotnie więcej niż zakładały szacunki z ubiegłego roku. Osiągnięcie rekordowego kamienia milowego jest jednak dalekie od zwykłej fantazji, biorąc pod uwagę równie rekordowe wydatki kapitałowe, które ogłosili najwięksi gracze sektora chmury i sztucznej inteligencji. Zdaniem Huanga zapotrzebowanie na moc obliczeniową tylko przyspiesza wraz z przechodzeniem z prostych chatbotów do zaawansowanych aplikacji, które kontrolują całe procesy. Namacalnym skutkiem tych zmian są chociażby masowe zwolnienia w agresywnie wdrażających sztuczną inteligencję Big Techach (m.in. 20% redukcji zatrudnienia w Mecie, motywowane explicite adopcją AI).
Szczególnym sygnałem poprawy nastrojów na rynkach jest z kolei zdecydowane odbicie na giełdzie w Warszawie. WIG20 ostatnio zalegał nawet w momentach chwilowej ulgi na rynkach finansowych, podkreślając słabość rodzimego rynku w okresach podwyższonego ryzyka geopolitycznego. Dzisiaj jednak rodzimy indeks blue chipów dodaje bycze 2%, a jeszcze większy optymizm jest widoczny na średnich spółkach (mWIG40: +2,7%).
Wzrosty w Polsce pozostają jednak nierówne i są głównie napędzane sektorem energetycznym (WIG-Energia: +10%) po deklaracjach Donalda Tuska ws. Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (ETS). Premier zapowiedział, że na najbliższym szczycie UE będzie ubiegać się o specjalnie polskie rozwiązania, które miałaby ograniczyć fiskalny ciężar ETS dla polskich spółek. Jeśli argument “specyficznej sytuacji Polski” w obliczu aktualnych zagrożeń i potrzeb (m.in. zbrojeniowych) okaże się wystarczający, ulgi w ETS powinny otworzyć drogę do większych zysków spółek oraz niższych cen energii.
Obok szalonych wzrostów na PGE (+13%), na zielono handluje również Orlen (+5,5%), Grupa Kęty (+3,9%) i banki (PKO BP: +1,4%, Pekao: +3%, Alior: +2,4%, mBank: +2,3%, Santander: +2,15%). Najgorzej poradziły sobie za to akcje Allegro (-1%), KGHM nieco koryguje wczorajsze odbicie (-0,9%), straty przedłuża również Budimex (-0,7%).
Aleksander Jabłoński
Analityk Rynków Finansowych XTB
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną.