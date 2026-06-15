Komentarz giełdowy: Pokój czy gra na czas?

Impulsem cenotwórczym, który będzie dominować na indeksach dzisiaj i zapewne przez kolejne dni, jest umowa pokojowa między USA a Iranem. Ma ona zostać w końcu podpisana. Rynek reaguje optymizmem, jednak bez euforii. Wynika to głównie z faktu, że duża część inwestorów wyceniała zakończenie konfliktu na długo przed podpisaniem jakichkolwiek dokumentów.

Na chwilę obecną sytuacja pozostaje złożona i niejednoznaczna. Wstępna umowa ma zostać podpisana w piątek, 19 czerwca, w Genewie. Po tym wydarzeniu ma nastąpić 60-dniowy okres, w którym Iran i USA ustalą dalszy los irańskiego programu jądrowego. Ponadto im bardziej zagłębiamy się w szczegóły, tym mniej spójne stają się deklaracje decydentów obu stron.

Przede wszystkim nie jest jeszcze znany tekst porozumienia. W godzinach popołudniowych wszelkie informacje o ustaleniach umowy pochodziły z przecieków i deklaracji, a nie z tekstu źródłowego.

Sam Iran ogłasza w swojej telewizji zwycięstwo nad USA i deklaruje m.in.: 300 milionów dolarów reparacji, odmrożenie aktywów, zniesienie sankcji, kontrolę nad cieśniną Ormuz czy wycofanie się USA z regionu. Już na tym wczesnym etapie podpisanie umowy stoi jednak pod znakiem zapytania. Zniesienie sankcji musi być teoretycznie zatwierdzone przez Senat USA.

Senat USA, mimo że jest obecnie zdominowany przez Republikanów, składa się w dużej mierze z polityków starej daty, mniej skłonnych do kapitulacji wobec Islamskiej Republiki pod presją rynków finansowych. Dodatkowo umowa ma zostać zatwierdzona przez Radę Bezpieczeństwa ONZ.

Jeszcze większe zagrożenie dla realizacji umowy stanowi Izrael, który odmówił wycofania się z Libanu oraz wstrzymania ataków na Hezbollah.

Pomijając jednak te problemy i zakładając, że wstępna umowa zostałaby zawarta, pozostawiłoby to otwartą kwestię programu jądrowego. Iran podtrzymuje stanowisko, że jego program ma charakter stricte pokojowy, jednak nie rozwiewa wątpliwości, dlaczego cywilny program wymaga trudnego i kosztownego procesu wzbogacania uranu do poziomu, który znajduje zastosowanie wyłącznie w broni jądrowej. Jednocześnie Iran już na poprzednich etapach rozmów wykluczał wstrzymanie prac i odmówił przekazania zapasów uranu.

Obecna sytuacja, której dalszy rozwój ma ogromne znaczenie dla rynku finansowego, pozostaje chaotyczna. Na chwilę obecną przypomina ona negocjacje z okresu kwietnia.

Najbardziej racjonalnym zachowaniem ze strony administracji USA byłoby tymczasowe spełnienie części żądań Iranu, aby rozładować napięcie na rynku w okresie przejściowym 60 dni, a następnie podjęcie dalszych kroków lub zmiana polityki. Strategia ta może być kluczowa dla Republikanów w kontekście zbliżających się wyborów połówkowych oraz Dnia Niepodległości.

Inwestorzy powinni monitorować w pierwszej kolejności oficjalne komunikaty obu stron w celu oszacowania realnego kształtu umowy. Ważne będzie też śledzenie ruchów wojsk USA w regionie oraz relacji na linii Izrael-USA – oba te czynniki mogą wskazywać dalszy kierunek rozwoju wydarzeń.

Kamil Szczepański

Analityk Rynków Finansowych XTB