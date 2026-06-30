Komentarz giełdowy: Polskie akcje dały zarobić w pierwszym półroczu! Czy hossa będzie kontynuowana?

Solidny finisz pierwszego półrocza – to chyba najlepsze podsumowanie tego, co zafundował inwestorom polski rynek akcji w 2026 roku. Zarówno etfy oparte o polskie akcji, jak i sam WIG20 zamykają sześć miesięcy z wyraźnie dodatnimi stopami zwrotu, choć za tymi liczbami kryje się historia mocno zróżnicowana w zależności od sektora i poszczególnych spółek.

Wyniki YTD i Q2 2026 – solidnie, choć nie euforycznie

Patrząc na stopę zwrotu szerokiego rynku polskich akcji, mierzonego ETF'em MSCI Poland zakończył drugi kwartał stopą zwrotu +5,89%, co w kontekście historycznych 64 kwartalnych obserwacji od 2010 roku plasuje wynik w 64. percentylu – lepszy niż blisko dwie trzecie dotychczasowych kwartałów, ale bez cech ekstremalnego rajdu. Średnia kwartalna stopa zwrotu dla tego instrumentu wynosi 2,64%, więc Q2 2026 można ocenić jako wynik wyraźnie powyżej przeciętnej. Całe pierwsze półrocze przyniosło ETF-owi +9,56%, odpowiadając 60. percentylowi w serii półrocznych obserwacji – solidny wynik, ale wciąż z rezerwą względem najlepszych półroczy z okresu silnych impulsów risk-on na rynkach wschodzących.

WIG20 wypadł jeszcze nieco lepiej w ujęciu półrocznym, notując wzrost YTD na poziomie ok. +11,8%, przy jednorocznej stopie zwrotu bliskiej +29,5%. Indeks pozostaje około 9,2% poniżej historycznego szczytu ATH, a dystans od rocznego maksimum wynosi zaledwie -4,8%, co sugeruje, że rynek zbliża się do istotnych oporów. Szerokość rynku jest zdrowa: ok. 65% spółek z WIG20 handluje powyżej 200-sesyjnej średniej kroczącej, co odróżnia obecny trend od wąskich, spekulacyjnych rajdów kilku nazw. Wyceny pozostają relatywnie atrakcyjne – PE TTM na poziomie ok. 14,4x, P/B bliskie 1,6x i EV/EBITDA poniżej 7x – choć po blisko 30-procentowym roku dyskonto wyraźnie się zawęziło.

Sektorowy obraz pierwszego półrocza

Paliwa do wzrostów dostarczały przede wszystkim energia (+30% YTD), materiały (+18,5% YTD) oraz finanse (+15% YTD). Po drugiej stronie zestawienia znalazły się komunikacja (-8% YTD) i dobra podstawowe (-5,7% YTD). W przekroju spółkowym WIG20 okazał się areną silnych rozbieżności: Kęty (+31,6%), Orlen (+30%) i mBank (+28,1%) to wyraźni zwycięzcy, podczas gdy Dino (-31%), CCC (-24,9%) i Kruk (-14,1%) rozczarowały inwestorów – choć właśnie Kruk wraca dziś do łask za sprawą zmiany rekomendacji przez Citi.

Ostatnia sesja półrocza – risk-on po danych CPI

Dzisiejsza sesja zamknęła pierwsze półrocze na wyraźnie pozytywnej nucie. Katalizatorem była czerwcowa inflacja CPI, która zaskoczyła na minus – 2,5% r/r i zaledwie 0,5% m/m. Odczyt wzmocnił oczekiwania, że RPP dysponuje coraz większą przestrzenią do stopniowego łagodzenia polityki pieniężnej, co bezpośrednio poprawiło apetyt na aktywa ryzykowne. Kontrakty terminowe na WIG20 przesunęły się w stronę umiarkowanych wzrostów, a po sesji wyraźna była rotacja z sektorów defensywnych ku cyklicznym – materiały i przemysł prowadziły stawkę, podczas gdy consumer staples pozostawały w tyle.

Wśród spółek wyróżniał się dziś Kruk, który zwyżkował po podwyższeniu rekomendacji przez Citi do „kupuj" – rynek odebrał to jako sygnał, że po słabym półroczu wycena spółki ponownie stała się atrakcyjna na tle sektora. KGHM z kolei wspierało podejście inwestorów do dnia dywidendy (1,50 zł na akcję), tworząc zwiększony popyt jeszcze przed odcięciem prawa do wypłaty. W obszarze mniejszych spółek uwagę przykuwały Creotech Quantum – na fali narracji o technologiach kwantowych i potencjalnej komercjalizacji QKD w 2026 roku – oraz Scanway, który zyskał po ogłoszeniu planowanej emisji akcji o wartości ok. 60 mln zł z udziałem ABB. Na przeciwnym biegunie pozostaje PKP Cargo, gdzie trwający proces sanacji utrzymuje notowania w trybie podwyższonej zmienności przy każdej nowej informacji o postępach restrukturyzacji.

Warto jednak odnotować jeden wątek tonujący optymizm – zysk netto sektora bankowego za styczeń–maj 2026 wyniósł 17,6 mld zł, co oznacza spadek o 15,6% r/r. Niższe marże odsetkowe i normalizacja stóp procentowych widocznie zaczynają się odbijać na wynikach, co przy ponad 40-procentowym udziale finansów w EPOL i WIG20 jest sygnałem, który warto mieć z tyłu głowy przy ocenie perspektyw na drugą połowę roku.'

Co dalej z akcjami?

Pierwsze półrocze 2026 można podsumować jednym zdaniem: polska giełda wykonała dobrą robotę, nie dając się ponieść euforii, ale konsekwentnie budując wartość. Czy H2 2026 przyniesie kontynuację? Scenariusz bazowy zakłada umiarkowaną kontynuację trendu wzrostowego, warunkowaną wynikami finansowymi spółek, zachowaniem cen miedzi i ropy oraz dalszą ścieżką dezinflacji – przy czym geopolityczne ryzyko z rejonu Zatoki Perskiej pozostaje jokerem, który może szybko zmienić nastroje rynkowe.

Mateusz Czyżkowski

Analityk Rynków Finansowych XTB