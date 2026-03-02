Komentarz giełdowy: Rynek nie wierzył w wojnę, teraz nie wierzy w spadki

Dzisiejsza sesja pozostaje bardzo dynamiczna. Jest to pierwsze otwarcie rynku od rozpoczęcia pełnoskalowego ataku na Iran i trudno wyrokować na temat dalszego przebiegu sytuacji. Jednak już na obecnym etapie widać, że rynek wydaje się nie do końca wierzyć w zagrożenia płynące z konfliktu.

Po początkowej fali wyprzedaży na indeksach i wzrostach cen surowców możemy obserwować względną, jednak bardzo szybką, normalizację. Indeksy w USA, mimo początkowych strat, odrobiły większość z nich. Ropa zredukowała wzrosty o prawie połowę, a metale szlachetne ledwie drgnęły. Czy są konkretne powody takiego stanu rzeczy?

Przede wszystkim duża część uczestników rynku żyje nadzieją, że tak jak upadek Silicon Valley Bank nie wywołał kolejnego kryzysu finansowego, a operacja „Midnight Hammer” z zeszłego roku zakończyła się wymianą gróźb, a nie globalnym konfliktem, tak samo dziś nie ma sensu modyfikować wycen na fali przejściowego kryzysu. Istnieją czynniki, które pozwalają na szybkie i/lub relatywnie bezbolesne dla rynków wygaszenie konfliktu.

Jednym z możliwych scenariuszy utrzymania obecnych wycen jest taki, w którym okazje wyłaniające się dla wielu podmiotów rynkowych przewyższają w swojej sumie „wartością dodaną” ryzyka dla całej gospodarki i rynku. Wzrost cen ropy oraz nakłady na zbrojenia mogą w krótkim i średnim terminie, paradoksalnie, dostarczyć paliwa dla wzrostów. Warto zauważyć, że gospodarka USA już jakiś czas temu porzuciła model wzrostu oparty na "konwencjonalnej" konsumpcji. Dziś motorem napędowym gospodarki USA są wydatki na wojsko oraz spółki technologiczne. Podmioty te nie są tak powiązane z inflacją, cenami surowców czy stopami procentowymi jak reszta gospodarki, która obecnie wyraźnie zeszła na drugi plan.

Jednak nawet po ich uwzględnieniu szeroki rynek wydaje się ignorować wiele ryzyk, nie hipotetycznych, lecz realnych. Jednym z takich ryzyk, realizujących się na naszych oczach, jest powrót inflacji. Dzisiejszy odczyt ISM pokazał indeks cenowy, który wzrósł do 70 punktów, to najwyższy poziom od 2022 roku. Ostatnie odczyty, m.in. PCE, potwierdzają ten trend. Inflacja wróciła, a rynek w dalszym ciągu wycenia obniżki stóp procentowych w tym roku. Albo rynek będzie musiał przygotować się na solidną rewizję oczekiwań wobec polityki monetarnej, albo „nowy” FED zafunduje światu powrót do roku 2022.

Kamil Szczepański

Młodszy Analityk Rynków Finansowych XTB