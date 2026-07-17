Komentarz giełdowy: Rynek półprzewodników oficjalnie w bessie!

Sektor, który jeszcze kilka tygodni temu wydawał się niezniszczalnym motorem Wall Street, właśnie zaliczył najgorszy tydzień od 15 miesięcy — a inwestorzy zaczynają zadawać sobie pytanie, czy hossa AI nie właśnie się kończy.

Philadelphia Semiconductor Index spadł w tym tygodniu o 12,5%, wybijając się tym samym do formalnego rynku niedźwiedzia (ponad 20% od szczytu). Nvidia, AMD i Broadcom notują dziś kolejne spadki, a katalizatorem paniki stał się przełom technologiczny chińskiego startupu Moonshot, który zaprezentował konkurencyjny, otwarty model AI — podważając narrację o niepodzielnej dominacji amerykańskich gigantów w infrastrukturze sztucznej inteligencji. Symbolicznym momentem tygodnia stało się to, że Apple wyprzedził Nvidię i odzyskał tytuł najcenniejszej spółki świata. Kontrakty na Nasdaq 100 tracą dziś ok. 1,5%, a indeks znajduje się już 7% od historycznego szczytu. Warto jednak pamiętać, że nawet po tej korekcie SOX pozostaje na plusie ponad 60% w skali roku. Zwolennicy długoletniej, sekularnej wręcz hossy mogą więc pokusić się o ciągłe określenie obecnych ruchów raczej jako rotację kapitału niż fundamentalne przewartościowanie trendu. Źródło: Bloomberg Financial Lp

Do wyprzedaży w technologii dołączają się czynniki makro i geopolityczne, tworząc wybuchową mieszankę. Eskalacja w Cieśninie Ormuz — z irańskimi atakami na instalacje wojskowe USA — podniosła ceny ropy o 3,8% i skierowała kapitał w stronę bezpiecznych aktywów: rosną obligacje skarbowe USA, a jen i frank szwajcarski zyskują jako waluty-schronienia. Rozczarowujące wyniki i prognozy Netflixa (akcje tracą ponad 10%) pogłębiły niepokój o kondycję szerokiego rynku technologicznego.

Co jednak ciekawe w chwili obecnej wskaźnik P/E dla indeksu SOX doskonale ilustruje skalę ochłodzenia. Wycena sektora spadła z majowych szczytów blisko 28-29 do obecnych 21,7, czyli poniżej historycznej średniej (23,7) i tuż nad pierwszym pasmem odchylenia (21,2). To pokazuje, że rynek już częściowo "wycenił" negatywny scenariusz realizowany teraz przez rynki.

Kluczowym testem dla przyszłości sektora będą najbliższe publikacje wyników - SK Hynix, Intel oraz Alphabet zaraportują już w najbliższych tygodniach, a wcześniejsze rezultaty ASML i TSMC pokazały wzrost przewyższający prognozy, co przemawia za tezą, że obecna wyprzedaż to raczej rotacja sektorowa niż załamanie fundamentów. Jeśli nadchodzące wyniki spółek pamięciowych potwierdzą siłę popytu na AI, obecna wyprzedaż może okazać się kolejną okazją do zakupów — ale jeśli pojawią się pierwsze rozczarowania, rynek może zinterpretować to jako sygnał końca dotychczasowego cyklu inwestycyjnego w sztuczną inteligencję. Na ten moment, patrząc na wyniki publikowane dotychczas (ASML, TSMC oraz banki) nie ma powodu do wielkiego strachu, ponieważ ich rezultaty okazały się wręcz "kosmiczne".

Mateusz Czyżkowski

Analityk Rynków Finansowych XTB