Komentarz giełdowy: Sesja pod znakiem decyzji bankierów

Na europejskich rynkach dominują dziś przeceny. W szczególności spadki widać na szwajcarskim indeksie SMI, który spada dziś o ponad 1%. W ślad za nim spada francuski CAC40, który traci ok. 0,9%. Nieco lepsze nastroje widać w Wielkiej Brytanii i Niemczech, choć i tam dominuje czerwień. DAX traci ok. 0,6%, a brytyjski FTSE 100 spada o ok. 0,5%.

Pozytywnie na tle Starego Kontynentu wyróżnia się warszawski parkiet, który zanotował dziś wzrosty na głównych indeksach. W szczególności zadowoleni mogą być inwestorzy lokujący swoje środki w mniejszych spółkach, gdyż warszawski sWIG80 wybił dziś nowe ATH na poziomie 28 558 pkt, po raz pierwszy w historii przebijając poziom 28,5 tys. pkt. Najmocniejsze wzrosty notował za to dziś mWIG40, który zyskał ponad 1,6%, prawie całkowicie wymazując majówkowe spadki. Również w indeksie 20 największych spółek widać bło pozytywne nastroje, a spośród polskich blue chipów jedynie dwie spółki zakończyły dzień na minusie, z czego najmocniejszy spadek odnotowała Grupa Kęty, której notowania spadły jedynie o 0,4%.

Handel na warszawskim parkiecie przechodził głównie pod znakiem decyzji RPP w sprawie stóp procentowych. Po raz pierwszy od października 2023 r. RPP podjęła decyzję o obniżce stóp procentowych, obniżając stopę referencyjną do 5,25% (o 0,5 p.p.). Choć jest to wyraźna obniżka, to rynek spodziewał się właśnie takiej decyzji, stąd nie widzieliśmy znacznych ruchów na akcjach. W szczególności uwaga zwrócona była w stronę banków, które teoretycznie są najmocniej narażone na zmianę stóp procentowych. Ich wyniki w otoczeniu wysokich stóp procentowych utrzymywały się na rekordowych poziomach, wzrastając w bardzo dynamicznym tempie. Stąd teraz będziemy mogli zobaczyć pierwsze efekty trwałości hossy bankowej. Kolejne kwartały najprawdopodobniej przyniosą erozję samych wyników, a nawet jeśli bankom uda się utrzymać wysokie poziomy wyników, tak inwestorzy nie powinni liczyć na utrzymanie tak wysokich dynamik. Mimo tych ryzyk widzimy dziś na akcjach banków ponad 1,3% wzrosty. Ruch ten najprawdopodobniej jest odreagowaniem trwających od tygodnia spadków na notowaniach banków, któe od początku maja straciły w szczytowym momencie ponad 5%.

Decyzja RPP nie jest dziś jedyną z decyzji głównych bankierów centralnych. Spojrzenia inwestorów skierowane są teraz za ocean, gdzie rynek czeka na decyzję Rezerwy Federalnej. Obecnie rynek szacuje na ok. 68% utrzymanie przez Fed stóp procentowych na niezmienionym poziomie, stąd widać, że inwestorzy przede wszystkim oczekiwać będą na komentarze Powella dotyczące obecnej sytuacji gospodarczej. Dla nastrojów rynkowych ważne może być spojrzenie Fedu na wpływ zawirowań celnych na całokształt gospodarki USA. Inwestorzy wciąż obawiają się negatywnego wpływu decyzji administracji na sytuację gospodarczą w Stanach, a co za tym idzie na wyniki spółek, co oznaczałoby pogorszenie sentymentu do amerykańskiego rynku.

Tymoteusz Turski

Analityk Rynku Akcji XTB