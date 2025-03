Komentarz giełdowy: Słabość spółek technologicznych kładzie cień na amerykańskich indeksach

Czołowe rynki europejskie notują kończą tydzień mieszaną sesją. Kontynuacje wczorajszej przeceny notuje niemiecki DAX i francuski CAC40, tracąc ok. 0,2%. Lepsze nastroje panują wśród rynków nienależących do Unii Europejskiej. Szwajcarski SMI rośnie o ok. 0,4%, a brytyjski FTSE100 kontynuuje wczorajsze wzrosty, zyskując 0,6%.

Na warszawskim parkiecie dominowała dziś czerwień. Główne indeksy spadły o ok. 0,5%, z czego największy spadek zanotował mWIG40, którego przecena sięgnęła prawie 0,6%.

W indeksie polskich blue chipów spadkom oparły się dzisiaj Dino Polska i CD Projekt. Dino opublikowało bardzo dobre wstępne wyniki finansowe za 2024 r. Ze względu na zbliżony charakter linii biznesowej inwestorzy starali się wycenić potencjalne wartości spółki już po wcześniejszym raporcie Jeronimo Martins. Na poziomie sprzedaży porównywalnej spółka szacuje 6,4% wzrostu, co oznacza poprawę w stosunku do poprzedniego kwartału o 4,1 p.p., a także przewyższanie wcześniejszych naszych szacunków o ok. 1 p.p.

CD Projekt zyskuje na fali nowych informacji zza kulis produkcji Wiedźmina 4. Gracze ciepło przyjęli nowy materiał dotyczący produkcji zwiastuna zaprezentowanego w 2024 r. na gali Game Awards.

Amerykański rynek po dwóch pierwszych miesiącach roku prezentuje problemy związane z nadmierną koncentracją. Przez ostatni rok główny rynek coraz mocniej zaczął być zależny od wąskiego grona spółek technologicznych. Obecnie (poza sektorem dóbr dyskrecjonalnych) sektor technologiczny jest jedynym, który notuje do początku roku straty. Wszystkie pozostałe pozostają na plusie, z czego najlepiej radzą sobie podstawowe dobra konsumenckie (+6,4% YTD) oraz materiały i opieka zdrowotna (oba sektory zyskują 5,8% YTD). Mimo to cały indeks S&P 500 na razie pozostaje na lekkim minusie od początku roku, co wskazuje na zależność sentymentu do indeksu od sentymentu wokół spółek technologicznych.

Jednocześnie, luka między wartością S&P 500, a S&P 500 z wyłączeniem “Siedmiu Wspaniałych” od początku roku się zmniejsza, co wskazuje na “nadganianie” przez resztę amerykańskich spółek wzrostów kluczowych Big Techów, które jednocześnie od początku roku notują spadki. W poprawie sytuacji na amerykańskiej giełdzie nie pomaga narracja administracji Trumpa, która pozostaje zmienna i nieprzewidywalna, co natomiast negatywnie wpływa na sentyment inwestorów. Dodatkowo, sezon wyników amerykańskich spółek pozostaje jednym z najsłabszych od końca pandemii, co stanowi kolejny czynnik relatywnej słabości amerykańskiej giełdy do reszty świata od początku roku.

Tymoteusz Turski

Analityk Rynku Akcji XTB