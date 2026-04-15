Nagłówki o kolejnych, zrealizowanych bądź planowanych zwolnieniach, głównie w USA oraz głównie w sektorach powiązanych z technologią, stały się już pewnego rodzaju folklorem, wszechobecnym w większości mediów powiązanych z gospodarką czy biznesem.

Sentyment opinii publicznej, szczególnie osób młodych oraz świeżo upieczonych absolwentów, wobec rynku pracy staje się coraz bardziej fatalny. Ten pogląd, jest potwierdzony przez dane źródłowe za rok 2025 - tylko częściowo. Patrząc na poszczególne branże, zatrudnienie w wielu sektorach, kluczowych szczególnie dla “białych kołnierzyków” oraz osób młodych, zanotowało wyraźne spadki. Całościowy obraz daje jednak wyraźny wzrost netto.

Na co jednak trzeba zwrócić istotną uwagę to że wzrost zatrudnienia jest bardzo silnie skoncentrowany w służbie zdrowia i edukacji. Jednak pytaniem które powinno wybrzmiewać głośniej w kontekście rynku pracy nie jest to czy faktycznie się on pogarsza, a w jakim stopniu obecne trendy są faktycznie dyktowane przez AI?

Agregując oficjalne komunikaty ze strony Amerykańskich spółek o zwolnieniach, to wygląda bardzo ponuro i pesymistycznie dla osób myślących o zmianie lub pozyskanie zatrudnienia, szczególnie w sektorze technologicznym. I być może tak jest, jednak dane pokazują co innego.

Sprawozdania finansowe czy konferencje wynikowe rzadko, jeśli kiedykolwiek, obejmują zatrudnienie. Spółki z USA jednak mają regulacyjny obowiązek raportować ilość pracowników w formularzu 10-K, te pokazują obraz diametralnie różniący się od publicznych deklaracji.

Jedynie niewielka część z liderów rynku chwalących się redukcjami zatrudnienia faktycznie wykazała spadek zatrudnienia. Poza Intel, większośc spadków jest symbolicza, przeważają jednak wzrosty. Co ważne, porównując te dane z trendami w sprawozdaniach finansowych, szczególnie kosztach zatrudnienia, można dopatrzeć się krótkotrwałego wzrostu, który po czasie faktycznie kończy się spadkiem. Oznacza to redukcję kosztów bez zmiany zatrudnienia - jest to charakterystyczne dla Offshoringu.

Dlaczego jest to niebezpieczne dla wycen?

Duża część wzrostów na rynkach akcyjnych jakie obserwować można było w ciągu ostatnich kilku kwartałów była oparta o założenie że AI pozwoli uczynić spółki bardziej efektywne. Jedną z miar tej efektywności jest między innymi ilość niezbędnego personelu. Efektywność, niejednokrotnie faktycznie wzrosła, problem z tym że wzrosła nie przez AI a przez mix offshoringu, outsourcingu oraz zmian praktyk zatrudnienia.

Przykładem jest tutaj Oracle. Dużą wiadomością było zwolnienie przez Oracle aż 30,000 ludzi, co było mniej obecne w mediach to że bardzo szybko spółka z powrotem zatrudniła 8,000 osób, których zwolniła - jednak przez pośrednika i za niższą stawkę.

Należy sobie zadać pytanie, kiedy i o ile należałoby skorygować wyceny, jeśli wziąć pod uwagę że zmiany w zatrudnieniu spółek wynikają nie z wdrażania AI? Spółki te wciąż ewidentnie potrzebują pracowników, zmieniają się jedynie praktyki i polityka firmy. Jest to bardziej skok w bok a nie rewolucja.