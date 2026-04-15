US OPEN: Rynek utrzymuje się w pobliżu szczytów

Otwarcie giełdy w USA przynosi niską zmienność i ograniczony zasięg ruchu. Kupującym ewidentnie zaczyna brakować impetu, by pokonać kolejny opór, jednak jest to zrozumiałe w kontekście wzrostu o ok. 12% względem lokalnego dołka. Ceny kontraktów na główne indeksy (US500, US100) poruszają się w wąskim przedziale ok. 0,2%.
Sezon wyników trwa, powoli kończą spływać wyniki z sektora finansowego. O ile większość banków i firm inwestycyjnych mogła pochwalić się przychodami i zyskiem powyżej oczekiwań, o tyle w wielu przypadkach marża odsetkowa wypada dużo słabiej. Może to być chwilowe spowolnienie na rynku lub początek strukturalnego spowolnienia.
Mimo niepewności rynek wspierany jest przez deklaracje D. Trumpa, według którego pokój w Zatoce Perskiej ma być kwestią czasu.
Dane makroekonomiczne:
- Indeks NY Empire wyniósł 11 wobec oczekiwanych -0,5 (poprzednio: -0,2).
- W dalszej części dnia inwestorzy poznają również tygodniowe zapasy ropy i destylatów.
- Pod koniec sesji opublikowana zostanie tzw. „Beżowa księga” oraz przepływy netto TIC.
- Pewnych informacji może udzielić też przemówienie członkini FOMC — Bowman.
US100 (D1)
Cena utrzymuje się w okolicy silnego oporu na poziomie ok. 26 000 punktów. Rynek może obecnie potrzebować konsolidacji, zanim możliwe będzie wybicie ostatnich szczytów — tezę tę wspiera wyraźnie podwyższony RSI. Jeśli kupujący chcą utrzymać inicjatywę, konieczne jest utrzymanie poziomu co najmniej ~25 800. Oddalenie się od oporu może pozwolić na głębszą korektę i powrót do poziomów FIBO 23,6 lub nawet FIBO 38,2. Źródło: xStation5
Wiadomości ze spółek:
- Broadcom (AVGO.US): Spółka ogłosiła poszerzenie swojego partnerstwa ze spółką Meta, dotyczącego infrastruktury AI. Akcje rosną na otwarciu o ok. 3%.
- Robinhood (HOOD.US): Platforma do handlu instrumentami finansowymi rośnie o ponad 5% po tym, jak amerykański regulator (SEC) cofnął ograniczenia dotyczące depozytów minimalnych na potrzeby tzw. day tradingu.
- Cloudflare (NET.US): Spółka rośnie o ok. 2% po otrzymaniu pozytywnej rekomendacji.
- Micron (MU.US): Wiceprezes spółki sprzedał akcje o wartości 10 mln USD; kurs osuwa się o ok. 2%.
- Rigetti Computing (RGTI.US): Publikacje Nvidii dotyczące nowych modeli skoncentrowanych na rozwoju technologii kwantowej wspierają spółki z sektora. Akcje spółki rosną o ponad 4%.
- Snap (SNAP.US): Spółka zapowiada zwolnienie 16% swojej załogi. Cena akcji rośnie w notowaniach przedsesyjnych o ok. 7%.
Komentarz giełdowy: Czy IPO mogą wywołać kryzys?
Podsumowanie dnia: Nerwowe oczekiwanie, przecena SaaS i słabe dane z gospodarki USA
“SaaS-pokalypsa”: Ciąg dalszy
US OPEN: Rynek uspokaja się przed sezonem wyników
