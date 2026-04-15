US OPEN: Rynek utrzymuje się w pobliżu szczytów

Otwarcie giełdy w USA przynosi niską zmienność i ograniczony zasięg ruchu. Kupującym ewidentnie zaczyna brakować impetu, by pokonać kolejny opór, jednak jest to zrozumiałe w kontekście wzrostu o ok. 12% względem lokalnego dołka. Ceny kontraktów na główne indeksy (US500, US100) poruszają się w wąskim przedziale ok. 0,2%.

Sezon wyników trwa, powoli kończą spływać wyniki z sektora finansowego. O ile większość banków i firm inwestycyjnych mogła pochwalić się przychodami i zyskiem powyżej oczekiwań, o tyle w wielu przypadkach marża odsetkowa wypada dużo słabiej. Może to być chwilowe spowolnienie na rynku lub początek strukturalnego spowolnienia.

Mimo niepewności rynek wspierany jest przez deklaracje D. Trumpa, według którego pokój w Zatoce Perskiej ma być kwestią czasu.

Dane makroekonomiczne:

Indeks NY Empire wyniósł 11 wobec oczekiwanych -0,5 (poprzednio: -0,2).

W dalszej części dnia inwestorzy poznają również tygodniowe zapasy ropy i destylatów.

Pod koniec sesji opublikowana zostanie tzw. „Beżowa księga” oraz przepływy netto TIC.

Pewnych informacji może udzielić też przemówienie członkini FOMC — Bowman.

US100 (D1)

Cena utrzymuje się w okolicy silnego oporu na poziomie ok. 26 000 punktów. Rynek może obecnie potrzebować konsolidacji, zanim możliwe będzie wybicie ostatnich szczytów — tezę tę wspiera wyraźnie podwyższony RSI. Jeśli kupujący chcą utrzymać inicjatywę, konieczne jest utrzymanie poziomu co najmniej ~25 800. Oddalenie się od oporu może pozwolić na głębszą korektę i powrót do poziomów FIBO 23,6 lub nawet FIBO 38,2. Źródło: xStation5

Wiadomości ze spółek: