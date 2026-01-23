Komentarz giełdowy: Spadki na GPW, niepewny los hossy na Wall Street?

Sezon wyników w Stanach Zjednoczonych wystartował i na tym etapie wydaje się co najmniej spełniać oczekiwania inwestorów - jednak bez jasnego wpływu na indeksy giełdowe. Aktualnie 82% spółek z S&P 500 przekroczyło oczekiwania analityków a roczne tempo wzrostu zysków na akcję dla szerokiego indeksu ma wynieść około 14%. Niepokojące jest jednak to, co ma stać się w kolejnych latach, ponieważ wzrost zysków ma spowolnić do niespełna 10%, co historycznie często zapowiadały niższe średnioroczne wzrosty indeksów giełdowych. Czy rok 2026 przyniesie szczyt tempa wzrostu zysków na akcje amerykańskich przedsiębiorstw? To możliwe. Ale czy gwarantuje to przeceny akcji w kolejnych latach? Zdecydowanie nie, a odpowiedzi na 'tym razem będzie inaczej' dostarcza nam polityka monetarna: rosnące deficyty i strukturalny spadek siły nabywczej fiducjarnego pieniądza. Wreszcie nowa polityka Fed, po prawdopodobnym ustąpieniu Jerome'a Powella może okazać wysoką tolerancję na inflację i dążyć do obniżek stóp 'za wszelką cenę'. Zatem wyrażony w dolarze indeks S&P 500 może notować wzrosty w miarę, jak inwestorzy będą 'rozpaczliwie' szukać alternatyw dla gotówki i obligacji.

O ile taktycznie może to sprzyjać wzrostom na rynkach akcji, rodzi też większe ryzyko oderwania wycen od fundamentów. Takie scenariusze historycznie kończyły się dla rynków bardzo źle. Wszystko wskazuje jednak na to, że inwestorzy pogrążeni w euforycznym tańcu, kroczą 'jak na skazanie' do powtórki 'ryczących lat 20.' ubiegłego wieku. Dziś warszawski parkiet notuje dziś spadki, WIG20 spada blisko 1% i warto pamiętać, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy indeks wzrósł ponad 40%. Spadki rozlewają się na średnie i małe spółki, gdzie widzimy 'techniczne' cofnięcie w indeksach mWIG40 i sWIG80. Kilkuprocentowa korekta z obecnych poziomów nie powinna dziwić i wydaje się 'zdrowym' rozwinięciem trwającej hossy. Niemiecki DAX, który od kilku kwartałów na tle GPW jest maruderem ma za sobą płaską sesję i wciąż notowany jest kilkaset punktów poniżej historycznych maksimów. Amerykańskie w większości tracą po otwarciu rynków w USA, a S&P 500 spada ponad 0,2%; nieco lepiej radzi sobie Nasdaq Composite, którego wspiera wzrost cen akcji Nvidia. Temat półprzewodników nie znika z branżowych gazet.

Inwestorzy koncentrują się na potencjalnym luzowaniu ograniczeń importowych akceleratorów AI w Chinach. Jeśli chińscy giganci będą mogli dokonywać dużych zakupów chipów H200, Nvidia może czekać na kolejne rewizje ocen i poziomów docelowych. Pomimo relatywnie słabego i zmiennego początku roku, sentyment wokół akcji amerykańskich pozotaje optymistyczny, a gospodarka USA - stabilna. Dopóki konsumentom wystarczy sił, możemy widzieć pozytywne momentum głównych indeksów po drugiej stronie Atlantyku. Eskalacja wojen handlowych wydaje się mieć charakter krótkotrwały i nieukierunkowany na trwałe pogorszenie stosunków Brukseli z Waszyngtonem. Z drugiej strony jednak, ryzyko z definicji jest nieprzewidywalne i trudne do wycenienia, a zachowanie nowej administracji, łamiącej schematy powoduje, że popyt na hedging rośnie - nie tylko na rynkach finansowych, co wspiera złoto, ale także w polityce światowej. Nie dziwią rozmowy Kanady, czy Francji z Chinami; negocjacje prowadzone w tym tonie znajdują się w strategicznym interesie regionalnych mocarstw.

Eryk Szmyd

Analityk rynków finansowych XTB