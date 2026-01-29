Komentarz giełdowy: Złoto to alarm, a nie kierunkowskaz

Na obecnym rynku ryzyko można odmienić przez wszystkie przypadki. Spontaniczne wojny handlowe, niemal nieunikniony konflikt z Iranem, widmo kolejnego zamknięcia rządu oraz cała plejada mniejszych i większych zagrożeń dla stabilności rynków czy wyników spółek. W takim otoczeniu oczywiste mogłoby się wydawać, że złoto (i srebro) będą rosnąć.

Jednak sytuacja nie jest prosta i coraz trudniej dojść do sensownej konkluzji na temat przyczyn ruchu oraz jego zasięgu. W czasach niepewności kapitał ma kilka tradycyjnych kierunków.

Jednym z nich jest dolar; zaliczają się do nich również złoto oraz obligacje USA. Kapitał nie jest też „z gumy” i musi płynąć z jednego miejsca do drugiego, dlatego nawet niejednokrotnie bardzo efemeryczne zagrożenia powodują spadki indeksów.

Dziś jednak obserwujemy niemal bezprecedensowe wzrosty cen złota i srebra, historyczne szczyty wycen spółek, dynamiczny spadek dolara oraz znikome ruchy na rentownościach obligacji. Ta układanka do siebie nie pasuje.

Metodą eliminacji można wskazać szereg scenariuszy, które mogą być dziś bliżej niż dalej. Głównym czynnikiem zmienności pozostaje Donald Trump, a jedną z głównych niewiadomych dotyczących przyszłości prezydenta USA są tzw. wybory połówkowe. Osłabienie pozycji

Republikanów, na co obecnie wskazuje wiele sondaży, może oznaczać zarówno ograniczenie możliwości administracji, jak i sprowokowanie Donalda Trumpa do jeszcze bardziej radykalnych i nieprzewidywalnych ruchów.

Innym ryzykiem jest bardzo konkretne i specyficzne ryzyko powiązane ze spółkami niepublicznymi. Może to być moment, w którym tykająca bomba, jaką jest branża „private credit” i „private equity”, wybuchnie, generując zmienność i straty niewidziane od lat, jeśli nie dekad.

Zbliżające się zamknięcie rządu oraz konflikt z Iranem mogą też okazać się bardziej dotkliwe dla rynku, niż obecnie się zakłada. Jednocześnie tak duże wzrosty złota i srebra mogą same z siebie wywołać niestabilność na rynku. Można tu przytoczyć m.in. przykład Silicon Valley Bank, który dostarczył rynkowi znacznych niepokojów swoim upadkiem kilka lat temu, w wyniku niewłaściwego zarządzania pozycjami.

Sytuacja na rynku jest niezwykle dynamiczna, trudno, jeśli nie niemożliwe, jest wskazać z jakąkolwiek dozą pewności tezę, która w pełni uzasadniłaby obecny ruch oraz jego skalę. Jednak ruchy o takiej dynamice, na tak newralgicznych i płynnych aktywach, zwykle zwiastują początek, a nie koniec zmienności.

Kamil Szczepański

Młodszy Analityk Rynków Finansowych XTB