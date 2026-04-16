Indeks S&P 500 przebił się przez barierę 7000 punktów i kontynuuje marsz w górę, testując kolejne historyczne szczyty w okolicach 7050 punktów. Odbicie trwa już czwarty dzień z rzędu, a nastroje na Wall Street uległy wyraźnej poprawie po tygodniach silnej zmienności wywołanej konfliktem zbrojnym w rejonie Bliskiego Wschodu. Warto przypomnieć, że jeszcze pod koniec marca S&P 500 tracił blisko 9% od początku wojny, jednak rynki szybko wróciły do równowagi, co potwierdza starą regułę, że kryzysy geopolityczne historycznie bywają dobrymi momentami do zakupów.

Głównym katalizatorem obecnego ruchu wzrostowego pozostają doniesienia o możliwym zawieszeniu broni pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem oraz perspektywa częściowego otwarcia Cieśniny Ormuz z wykorzystaniem wód terytorialnych Omanu. Kluczowym elementem układanki pozostaje jednak konflikt izraelsko-libański, bowiem Iran uzależnia dalszą deeskalację i kwestię dostępności szlaku przez Ormuz właśnie od postępów w zawieszeniu działań zbrojnych na froncie izraelsko-libańskim, wywierając w ten sposób pośrednią presję dyplomatyczną na całą koalicję zachodnią. Nieoficjalne informacje wskazują, że obie strony rozważają przedłużenie obecnego rozejmu o kolejne dwa tygodnie, a termin obecnego zawieszenia broni mija w przyszły wtorek. Ropa Brent oscyluje wciąż poniżej 95 dolarów za baryłkę, co inwestorzy odczytują jako sygnał, że rynek nie wycenia już scenariusza ponownej eskalacji, choć niepewność pozostaje wysoka, co pokazuje nadal utrzymującą się spora premia płacona przez uczestników rynku za opcje call w celach spekulacyjnych albo zabezpieczających nad put. Złoto utrzymuje się powyżej 4800 dolarów za uncję, ale nie kontynuuje dynamicznego odbicia z początku tygodnia, co odzwierciedla wciąż dużą dozę ostrożności wśród uczestników rynku.

Równie istotnym wsparciem dla indeksów jest trwający sezon wyników finansowych, który do tej pory przynosi pozytywne zaskoczenia. Największe banki z Wall Street, w tym JPMorgan, Goldman Sachs, Bank of America, Morgan Stanley oraz Citigroup, przebiły oczekiwania analityków, korzystając ze w zmożonej aktywności w bankowości inwestycyjnej i rekordowych przychodów z handlu akcjami w warunkach podwyższonej zmienności. Prawdziwą gwiazdą sezonu okazał się jednak TSMC, który zaraportował skok zysku netto o 58% rok do roku do poziomu 18,1 miliarda dolarów, potwierdzając, że rewolucja sztucznej inteligencji wciąż nabiera tempa. Co szczególnie ważne, prognozy przychodów na akcję dla spółek z S&P 500 na pierwszy i drugi kwartał 2026 roku były w ostatnich dniach mocno rewidowane w górę, co może stać się dodatkowym fundamentem dla dalszego wzrostu indeksów w nadchodzących tygodniach.

Mateusz Czyżkowski

Analityk Rynków Finansowych XTB