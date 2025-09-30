Komentarz Walutowy: Co dalej z polskim złotym?

Dzisiejsze dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że inflacja konsumencka we wrześniu 2025 roku utrzymała się na poziomie 2,9% rok do roku, co oznacza stabilizację względem sierpnia i lekkie zaskoczenie, gdyż spodziewano się wzrostu do około 3%. To istotny sygnał dla rynku oraz Rady Polityki Pieniężnej (RPP), który sugeruje, że presja cenowa w polskiej gospodarce zaczyna się stabilizować, a prowadzona przez NBP polityka monetarna przynosi oczekiwane rezultaty.

Dla RPP taki stabilny odczyt oznacza, że wcześniejsze podwyżki stóp procentowych zaczynają działać, choć proces dezinflacji pozostaje powolny. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest utrzymanie stóp procentowych na obecnym poziomie przez dłuższy czas. Rada będzie uważnie monitorować kolejne dane makroekonomiczne, aby upewnić się, że inflacja pozostaje pod kontrolą, jednocześnie unikając nadmiernego spowolnienia wzrostu gospodarczego. Warto zauważyć, że brak wyraźnego wzrostu inflacji powyżej prognoz zmniejsza presję na kolejne gwałtowne podwyżki, jednak zbyt szybkie obniżki stóp są na ten moment mało prawdopodobne, biorąc pod uwagę, że CPI wciąż przekracza cel inflacyjny NBP.

Decyzje RPP będą miały kluczowe znaczenie dla siły złotego. Utrzymanie wysokich stóp procentowych lub ich ewentualne podwyżki mogłyby sprzyjać umocnieniu krajowej waluty, ponieważ wyższe oprocentowanie zwiększa atrakcyjność inwestycji w złotych i przyciąga kapitał zagraniczny, jednak obecnie taki scenariusz wydaje się mało prawdopodobny. Natomiast dłuższe utrzymanie stóp na obecnym poziomie bez dalszych podwyżek najprawdopodobniej przełoży się na stabilizację kursu PLN i jest to scenariusz, który obecnie się realizuje. Potencjalne obniżki stóp, choć nadal mało prawdopodobne, mogłyby osłabić złotego, zwłaszcza w warunkach rosnącej globalnej niepewności.

Kurs złotego jest również silnie uzależniony od czynników zewnętrznych, takich jak globalny sentyment do ryzyka, decyzje Europejskiego Banku Centralnego oraz Rezerwy Federalnej USA, a także zmiany kursu euro-dolara. FED rozpoczął co prawda cykl obniżek stóp, co mogłoby osłabić dolara i wspierać złotego, jednak ostatnie silne dane z USA mogą zatrzymać kolejne cięcia, wzmacniając dolara. W efekcie dalsze decyzje Rezerwy Federalnej oraz sytuacja gospodarcza w USA będą kluczowe dla kursu PLN wobec dolara.

Dzisiejszy odczyt inflacji potwierdza stabilizację cen i daje RPP podstawy do prowadzenia polityki monetarnej z rozwagą i przewidywalnością. Polski złoty ma solidne fundamenty, by pozostać stabilny lub nieznacznie się umocnić w krótkim i średnim terminie, o ile inflacja nie zacznie rosnąć, a globalne warunki makroekonomiczne pozostaną sprzyjające. Kluczowe dla kursu PLN pozostaną kolejne dane makroekonomiczne oraz decyzje Rady Polityki Pieniężnej, które będą balansować między kontrolą inflacji a wspieraniem wzrostu gospodarczego.

Nieco przed godziną 11 za dolara płacimy 3,6305 zł, za euro 4,2684 zł, za funta 4,8832 zł, za franka 4,5613 zł.

Mikołaj Sobierajski

Analityk Rynków Finansowych