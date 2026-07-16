Komentarz walutowy: Inflacja słabnie, Warsh nie daje odpowiedzi

Para EURUSD sięgnęła wczoraj najwyższego poziomu od przeszło 3 tygodni – i to pomimo wzrostu napięć geopolitycznych oraz wyższych cen ropy naftowej, co w standardowych warunkach sprzyjałoby dolarowi. Kluczem dla ruchu pary są oczywiście ostatnie odczyty inflacyjne ze Stanów Zjednoczonych. Zarówno miara CPI, jak i PPI istotnie zaskoczyły w dół, co ograniczyło rynkowe zakłady za prędkimi podwyżkami stóp procentowych.
Wykres 1: Inflacja CPI w Stanach Zjednoczonych (2005 - 2026)
Źródło: XTB Research, 16.07.2026
Fundamentalny był w tym kontekście oczywiście spadek cen paliw na stacjach benzynowych (o 9,7% w stosunku do maja) oraz wciąż dość niewysoki wzrost cen żywności (po raz kolejny o zaledwie 0,2% m/m). To jednak elementy najbardziej zmienne, które niewiele mówią nam o głęboko zakorzenionej presji inflacyjnej.
Nawet jednak po wykluczeniu powyższych, na co pozwala nam miara bazowa, ceny w czerwcu nie wrosły (0,0% m/m). To być może najważniejsza z perspektywy inwestorów informacja – sugeruje bowiem, że w razie realizacji optymistycznego scenariusza dla drożności Cieśniny Ormuz, istnieje możliwość, że Rezerwa Federalna nie zdecyduje się w tym roku na podwyżkę stóp procentowych.
Rynki nie widzą większych szans na podniesienie stóp już w lipcu, kolejne posiedzenie zaplanowane jest zaś dopiero na wrzesień. Oznacza to, że decydenci będą mieli wiele czasu aby ocenić wpływ dotychczasowego szoku energetycznego na gospodarkę oraz liczyć na uspokojenie geopolitycznych napięć między USA oraz Iranem. Przyglądać będą się także rynkowi pracy – ostatni raport NFP okazał się bowiem istotnie słabszy, niż można było oczekiwać.
Wykres 2: Zmiana liczby wakatów w sektorach pozarolniczych (NFP) oraz subkomponent ISM PMI dot. zatrudnienia (2023 - 2026)
Źródło: XTB Research, 16.07.2026
Jasnych odpowiedzi nie dał nam odnośnie przyszłości polityki monetarnej Fedu Kevin Warsh, który w minionych dniach przesłuchiwany był przez członków amerykańskiego Kongresu. Akcentował co prawda, że sprowadzenie inflacji do celu będzie dla komitetu priorytetem, unikał jednak deklaracji odnośnie tego w jaki sposób zamierza tego dokonać. Przypomnijmy także, że niejednokrotnie podkreślał, że jest otwarty na “alternatywne źródła danych”, a wśród preferowanych przez siebie miar wymieniał m.in. średnią obciętą opracowywaną przez oddział Fed w Dallas – w maju w ujęciu rocznym sięgnęła ona zaledwie 2,4%.
Pytań, które zadawać będą sobie inwestorzy więc nie ubywa. W przyszłym tygodniu odczytów ze Stanów Zjednoczonych będzie mniej. Poza danymi PMI (piątek, 24 lipca), uwaga skoncentruje się na strefie euro – a to za sprawą posiedzenia EBC. Ciężko oczekiwać zmiany poziomu stóp procentowych, pierwszorzędną rolę odgrywać będzie więc konferencja prezeski Lagarde. Spodziewamy się względnie gołębich sygnałów.
Kurs EURUSD oscyluje dziś w okolicach 1,147, EURPLN nieznacznie poniżej 4,33, USDPLN zaś powyżej 3,77.
—
Michał Jóźwiak, Analityk Rynków Finansowych XTB
Kalendarz makroekonomiczny: Trump, Fed i wyniki na Wall Street walczą o uwagę inwestorów (16.07.2026)
Bliżej Rynków - Poranne webinarium 16.07.2026
GBPUSD dodaje 0,1% po lepszych od oczekiwań danych PKB z Wielkiej Brytanii 🇬🇧 📈
Poranna odprawa: Azja tonie po wyprzedaży półprzewodników. Rynek czeka na wyniki TSMC (16.07.2026)
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.